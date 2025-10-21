https://1prime.ru/20251021/ugroza-863747620.html

"Самый опасный момент". СМИ рассказали о грядущей катастрофе для Киева

"Самый опасный момент". СМИ рассказали о грядущей катастрофе для Киева - 21.10.2025, ПРАЙМ

"Самый опасный момент". СМИ рассказали о грядущей катастрофе для Киева

Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может стать одним из самых опасных моментов для Украины, пишет... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T10:25+0300

2025-10-21T10:25+0300

2025-10-21T10:25+0300

bloomberg

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

сша

будапешт

украина

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83011/28/830112895_0:0:2769:1558_1920x0_80_0_0_555c5dc5b158c5d7e44e5f69fc0bb871.jpg

МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может стать одним из самых опасных моментов для Украины, пишет Bloomberg."Грядущий саммит в Будапеште может обернуться одним из самых опасных моментов для Украины с самого начала боевых действий", — говорится в публикации.Журналист выделяет, что после недавних встреч в Белом доме Владимир Зеленский вновь оказался в сложной ситуации. Ему либо нужно будет пойти на уступки в отношении России, либо отказаться от них, что может вызвать давление со стороны американского президента."Если Зеленский откажется (от условий России — Прим. ред.), то в глазах Трампа он снова станет преградой к наступлению мира", — считает автор.На прошлой неделе состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Они обсудили, среди прочего, ситуацию в Украине. По его итогам американский лидер заявил о намерении провести личную встречу с российским коллегой в Будапеште. Затем премьер-министр Венгрии Орбан сообщил, что распорядился организовать комитет для подготовки к саммиту, отметив, что высоки шансы на достижение мира в Украине после этой встречи.

https://1prime.ru/20251020/zelenskiy-863705367.html

https://1prime.ru/20251018/orban-863671832.html

сша

будапешт

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

bloomberg, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, сша, будапешт, украина, мировая экономика