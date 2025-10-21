Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Самый опасный момент". СМИ рассказали о грядущей катастрофе для Киева - 21.10.2025
"Самый опасный момент". СМИ рассказали о грядущей катастрофе для Киева
"Самый опасный момент". СМИ рассказали о грядущей катастрофе для Киева - 21.10.2025, ПРАЙМ
"Самый опасный момент". СМИ рассказали о грядущей катастрофе для Киева
Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может стать одним из самых опасных моментов для Украины, пишет... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T10:25+0300
2025-10-21T10:25+0300
bloomberg
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
сша
будапешт
украина
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83011/28/830112895_0:0:2769:1558_1920x0_80_0_0_555c5dc5b158c5d7e44e5f69fc0bb871.jpg
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может стать одним из самых опасных моментов для Украины, пишет Bloomberg."Грядущий саммит в Будапеште может обернуться одним из самых опасных моментов для Украины с самого начала боевых действий", — говорится в публикации.Журналист выделяет, что после недавних встреч в Белом доме Владимир Зеленский вновь оказался в сложной ситуации. Ему либо нужно будет пойти на уступки в отношении России, либо отказаться от них, что может вызвать давление со стороны американского президента."Если Зеленский откажется (от условий России — Прим. ред.), то в глазах Трампа он снова станет преградой к наступлению мира", — считает автор.На прошлой неделе состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Они обсудили, среди прочего, ситуацию в Украине. По его итогам американский лидер заявил о намерении провести личную встречу с российским коллегой в Будапеште. Затем премьер-министр Венгрии Орбан сообщил, что распорядился организовать комитет для подготовки к саммиту, отметив, что высоки шансы на достижение мира в Украине после этой встречи.
сша
будапешт
украина
bloomberg, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, сша, будапешт, украина, мировая экономика
Bloomberg, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, США, Будапешт, УКРАИНА, Мировая экономика
"Самый опасный момент". СМИ рассказали о грядущей катастрофе для Киева

Bloomberg: встреча в Будапеште будет одним из самых опасных для Украины

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВстреча Путина и Трампа
Встреча Путина и Трампа - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Встреча Путина и Трампа. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может стать одним из самых опасных моментов для Украины, пишет Bloomberg.
"Грядущий саммит в Будапеште может обернуться одним из самых опасных моментов для Украины с самого начала боевых действий", — говорится в публикации.
Встреча Путина и Трампа в Осаке - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
На Западе готовятся к сюрпризу на встрече Путина и Трампа в Будапеште
Вчера, 05:40
Журналист выделяет, что после недавних встреч в Белом доме Владимир Зеленский вновь оказался в сложной ситуации. Ему либо нужно будет пойти на уступки в отношении России, либо отказаться от них, что может вызвать давление со стороны американского президента.
"Если Зеленский откажется (от условий России — Прим. ред.), то в глазах Трампа он снова станет преградой к наступлению мира", — считает автор.
На прошлой неделе состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Они обсудили, среди прочего, ситуацию в Украине. По его итогам американский лидер заявил о намерении провести личную встречу с российским коллегой в Будапеште. Затем премьер-министр Венгрии Орбан сообщил, что распорядился организовать комитет для подготовки к саммиту, отметив, что высоки шансы на достижение мира в Украине после этой встречи.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
"Это будет победа". На Западе раскрыли, кто выиграет от саммита в Будапеште
18 октября, 20:21
 
