"Надежды нет". В США объяснили реакцию Путина на заявления о Tomahawk - 21.10.2025
Политика
"Надежды нет". В США объяснили реакцию Путина на заявления о Tomahawk
"Надежды нет". В США объяснили реакцию Путина на заявления о Tomahawk - 21.10.2025, ПРАЙМ
"Надежды нет". В США объяснили реакцию Путина на заявления о Tomahawk
Президент России Владимир Путин сдержанно отреагировал на заявления о возможных поставках на Украину крылатых ракет Tomahawk, поскольку их цель заключалась не в | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T07:19+0300
2025-10-21T07:20+0300
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сдержанно отреагировал на заявления о возможных поставках на Украину крылатых ракет Tomahawk, поскольку их цель заключалась не в оказании давления на Москву, заявил в эфире YouTube-канала военный аналитик Скотт Риттер. "История с Tomahawk просто дымовая завеса. &lt;…&gt; И давление было направлено не на Россию, почему Путин и отреагировал так сдержанно. &lt;…&gt; Вы же не видели, чтобы Путин стал серьезным, стучал кулаком по столу, угрожал, срывался. Путин сказал, что Tomahawk — старая система, которую Россия может сбить. &lt;…&gt; Это говорит о том, что Путину известно больше, чем нам", — сказал аналитик.Также он заявил, что Вашингтон на самом деле и не собирался предоставлять эти ракеты Киеву. "Это был сигнал Украине и Европе об их коллективном бессилии. Потому что, если они возлагают столько надежд на оружие, которое никогда не будет поставлено, это означает, что надежды у них нет вообще", — отметил Риттер.В четверг состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, основное внимание в беседе уделялось вопросам, связанным с украинским кризисом. Российский лидер подтвердил приверженность поиску дипломатического разрешения конфликта и представил детальный анализ текущей ситуации. Лидеры также обсудили возможность проведения новой встречи, которая, вероятно, пройдет в Будапеште. В ходе обсуждений был затронут и вопрос о возможной поставке крылатых ракет Tomahawk Киеву. Путин отметил, что это вооружение не повлияет на ситуацию на фронте, но может серьезно повредить отношениям между Москвой и Вашингтоном. Трамп, в свою очередь, высказался за скорейшее завершение конфликта, подчеркнув, что это может открыть значительные перспективы для экономического сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами.
07:19 21.10.2025 (обновлено: 07:20 21.10.2025)
 
"Надежды нет". В США объяснили реакцию Путина на заявления о Tomahawk

Риттер: Путин очень сдержанно отреагировал на заявления о ракетах Tomahawk

МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сдержанно отреагировал на заявления о возможных поставках на Украину крылатых ракет Tomahawk, поскольку их цель заключалась не в оказании давления на Москву, заявил в эфире YouTube-канала военный аналитик Скотт Риттер.
"История с Tomahawk просто дымовая завеса. <…> И давление было направлено не на Россию, почему Путин и отреагировал так сдержанно. <…> Вы же не видели, чтобы Путин стал серьезным, стучал кулаком по столу, угрожал, срывался. Путин сказал, что Tomahawk — старая система, которую Россия может сбить. <…> Это говорит о том, что Путину известно больше, чем нам", — сказал аналитик.
Также он заявил, что Вашингтон на самом деле и не собирался предоставлять эти ракеты Киеву.
"Это был сигнал Украине и Европе об их коллективном бессилии. Потому что, если они возлагают столько надежд на оружие, которое никогда не будет поставлено, это означает, что надежды у них нет вообще", — отметил Риттер.
В четверг состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, основное внимание в беседе уделялось вопросам, связанным с украинским кризисом. Российский лидер подтвердил приверженность поиску дипломатического разрешения конфликта и представил детальный анализ текущей ситуации. Лидеры также обсудили возможность проведения новой встречи, которая, вероятно, пройдет в Будапеште.
В ходе обсуждений был затронут и вопрос о возможной поставке крылатых ракет Tomahawk Киеву. Путин отметил, что это вооружение не повлияет на ситуацию на фронте, но может серьезно повредить отношениям между Москвой и Вашингтоном.
Трамп, в свою очередь, высказался за скорейшее завершение конфликта, подчеркнув, что это может открыть значительные перспективы для экономического сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами.
Путин прокомментировал возможные поставки "Томагавков" Украине
5 октября, 11:36
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинСШАВАШИНГТОНДональд Трампракеты TomahawkУКРАИНАКиевСкотт Риттер
 
 
