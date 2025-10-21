https://1prime.ru/20251021/ukraina-863741159.html
"Надежды нет". В США объяснили реакцию Путина на заявления о Tomahawk
"Надежды нет". В США объяснили реакцию Путина на заявления о Tomahawk - 21.10.2025, ПРАЙМ
"Надежды нет". В США объяснили реакцию Путина на заявления о Tomahawk
Президент России Владимир Путин сдержанно отреагировал на заявления о возможных поставках на Украину крылатых ракет Tomahawk, поскольку их цель заключалась не в | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T07:19+0300
2025-10-21T07:19+0300
2025-10-21T07:20+0300
политика
россия
владимир путин
сша
вашингтон
дональд трамп
ракеты tomahawk
украина
киев
скотт риттер
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861633312_0:37:3103:1782_1920x0_80_0_0_da0704afc8e748445146e79f5d80e9c9.jpg
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сдержанно отреагировал на заявления о возможных поставках на Украину крылатых ракет Tomahawk, поскольку их цель заключалась не в оказании давления на Москву, заявил в эфире YouTube-канала военный аналитик Скотт Риттер. "История с Tomahawk просто дымовая завеса. <…> И давление было направлено не на Россию, почему Путин и отреагировал так сдержанно. <…> Вы же не видели, чтобы Путин стал серьезным, стучал кулаком по столу, угрожал, срывался. Путин сказал, что Tomahawk — старая система, которую Россия может сбить. <…> Это говорит о том, что Путину известно больше, чем нам", — сказал аналитик.Также он заявил, что Вашингтон на самом деле и не собирался предоставлять эти ракеты Киеву. "Это был сигнал Украине и Европе об их коллективном бессилии. Потому что, если они возлагают столько надежд на оружие, которое никогда не будет поставлено, это означает, что надежды у них нет вообще", — отметил Риттер.В четверг состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, основное внимание в беседе уделялось вопросам, связанным с украинским кризисом. Российский лидер подтвердил приверженность поиску дипломатического разрешения конфликта и представил детальный анализ текущей ситуации. Лидеры также обсудили возможность проведения новой встречи, которая, вероятно, пройдет в Будапеште. В ходе обсуждений был затронут и вопрос о возможной поставке крылатых ракет Tomahawk Киеву. Путин отметил, что это вооружение не повлияет на ситуацию на фронте, но может серьезно повредить отношениям между Москвой и Вашингтоном. Трамп, в свою очередь, высказался за скорейшее завершение конфликта, подчеркнув, что это может открыть значительные перспективы для экономического сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами.
https://1prime.ru/20251005/putin-863170420.html
сша
вашингтон
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861633312_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d328596d5b27e2278425c8d1667842e9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сша, вашингтон, дональд трамп, ракеты tomahawk, украина, киев, скотт риттер
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, ракеты Tomahawk, УКРАИНА, Киев, Скотт Риттер
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин сдержанно отреагировал на заявления о возможных поставках на Украину крылатых ракет Tomahawk, поскольку их цель заключалась не в оказании давления на Москву, заявил в эфире
YouTube-канала военный аналитик Скотт Риттер.
"История с Tomahawk просто дымовая завеса. <…> И давление было направлено не на Россию, почему Путин и отреагировал так сдержанно. <…> Вы же не видели, чтобы Путин стал серьезным, стучал кулаком по столу, угрожал, срывался. Путин сказал, что Tomahawk — старая система, которую Россия может сбить. <…> Это говорит о том, что Путину известно больше, чем нам", — сказал аналитик.
Также он заявил, что Вашингтон на самом деле и не собирался предоставлять эти ракеты Киеву.
"Это был сигнал Украине и Европе об их коллективном бессилии. Потому что, если они возлагают столько надежд на оружие, которое никогда не будет поставлено, это означает, что надежды у них нет вообще", — отметил Риттер.
В четверг состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, основное внимание в беседе уделялось вопросам, связанным с украинским кризисом. Российский лидер подтвердил приверженность поиску дипломатического разрешения конфликта и представил детальный анализ текущей ситуации. Лидеры также обсудили возможность проведения новой встречи, которая, вероятно, пройдет в Будапеште.
В ходе обсуждений был затронут и вопрос о возможной поставке крылатых ракет Tomahawk Киеву. Путин отметил, что это вооружение не повлияет на ситуацию на фронте, но может серьезно повредить отношениям между Москвой и Вашингтоном.
Трамп, в свою очередь, высказался за скорейшее завершение конфликта, подчеркнув, что это может открыть значительные перспективы для экономического сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами.
Путин прокомментировал возможные поставки "Томагавков" Украине