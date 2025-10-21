https://1prime.ru/20251021/ukraina-863779566.html

Западные руководители лишены смелости откровенно признать поражение Киева, выразил мнение бывший начальник военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в... | 21.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Западные руководители лишены смелости откровенно признать поражение Киева, выразил мнение бывший начальник военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью изданию Parlamentní listy."Западноевропейские лидеры и Зеленский не осознают реальности и отказываются принять факт, что Украина потерпела неудачу. Хотя Запад вложил значительные усилия в поддержку Украины, теперь он не может признать грустный исход событий", — отметил Шандор. Он подчеркнул затруднительное положение украинских вооружённых сил и невозможность изменить динамику конфликта. "Украина больше не имеет ресурсов для победы. Нам необходимо честно оценивать ситуацию. У Украины недостаточно личного состава. Лучшие военные подразделения укомплектованы лишь на половину. Даже при наличии техники, кто будет её использовать? Кто займёт места в этих элитных войсках?" — задался вопросом Шандор.Россия считает, что вооружение Украины затрудняет мирное разрешение ситуации и втягивает страны НАТО в конфликт, что является опасным. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что все грузы с оружием для Украины рассматриваются как законные цели для российских сил. В Кремле заявляют, что западное снабжение Украины оружием не способствует началу переговорного процесса и приведёт к негативным последствиям.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

