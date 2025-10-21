Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Печальный конец". На Западе рассказали о тяжелой ситуации в ВСУ - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251021/ukraina-863779566.html
"Печальный конец". На Западе рассказали о тяжелой ситуации в ВСУ
"Печальный конец". На Западе рассказали о тяжелой ситуации в ВСУ - 21.10.2025, ПРАЙМ
"Печальный конец". На Западе рассказали о тяжелой ситуации в ВСУ
Западные руководители лишены смелости откровенно признать поражение Киева, выразил мнение бывший начальник военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T17:50+0300
2025-10-21T17:50+0300
украина
запад
киев
сергей лавров
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822182_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_049e681c6ffd2cc27ad878841eb28253.jpg
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Западные руководители лишены смелости откровенно признать поражение Киева, выразил мнение бывший начальник военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью изданию Parlamentní listy."Западноевропейские лидеры и Зеленский не осознают реальности и отказываются принять факт, что Украина потерпела неудачу. Хотя Запад вложил значительные усилия в поддержку Украины, теперь он не может признать грустный исход событий", — отметил Шандор. Он подчеркнул затруднительное положение украинских вооружённых сил и невозможность изменить динамику конфликта. "Украина больше не имеет ресурсов для победы. Нам необходимо честно оценивать ситуацию. У Украины недостаточно личного состава. Лучшие военные подразделения укомплектованы лишь на половину. Даже при наличии техники, кто будет её использовать? Кто займёт места в этих элитных войсках?" — задался вопросом Шандор.Россия считает, что вооружение Украины затрудняет мирное разрешение ситуации и втягивает страны НАТО в конфликт, что является опасным. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что все грузы с оружием для Украины рассматриваются как законные цели для российских сил. В Кремле заявляют, что западное снабжение Украины оружием не способствует началу переговорного процесса и приведёт к негативным последствиям.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://1prime.ru/20251020/vsu-863732730.html
https://1prime.ru/20251021/ukraina-863774472.html
украина
запад
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822182_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cecf40cda2b37be71a8fbebd43e9c09c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, запад, киев, сергей лавров, нато
УКРАИНА, ЗАПАД, Киев, Сергей Лавров, НАТО
17:50 21.10.2025
 
"Печальный конец". На Западе рассказали о тяжелой ситуации в ВСУ

Генерал Шандор: Запад не готов признать, что Украина уже проиграла

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Западные руководители лишены смелости откровенно признать поражение Киева, выразил мнение бывший начальник военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью изданию Parlamentní listy.
"Западноевропейские лидеры и Зеленский не осознают реальности и отказываются принять факт, что Украина потерпела неудачу. Хотя Запад вложил значительные усилия в поддержку Украины, теперь он не может признать грустный исход событий", — отметил Шандор.
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
"Ряды могил". Журналист рассказал правду о потерях ВСУ
Вчера, 21:50
Он подчеркнул затруднительное положение украинских вооружённых сил и невозможность изменить динамику конфликта.
"Украина больше не имеет ресурсов для победы. Нам необходимо честно оценивать ситуацию. У Украины недостаточно личного состава. Лучшие военные подразделения укомплектованы лишь на половину. Даже при наличии техники, кто будет её использовать? Кто займёт места в этих элитных войсках?" — задался вопросом Шандор.
Россия считает, что вооружение Украины затрудняет мирное разрешение ситуации и втягивает страны НАТО в конфликт, что является опасным. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что все грузы с оружием для Украины рассматриваются как законные цели для российских сил. В Кремле заявляют, что западное снабжение Украины оружием не способствует началу переговорного процесса и приведёт к негативным последствиям.
Зона СВО - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
"Не будет выбора". На Западе выступили с громким заявлением об Украине
16:12
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
УКРАИНАЗАПАДКиевСергей ЛавровНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала