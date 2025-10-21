Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе высмеяли новый план ЕС и Украины - 21.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251021/ukraina-863784359.html
На Западе высмеяли новый план ЕС и Украины
На Западе высмеяли новый план ЕС и Украины - 21.10.2025, ПРАЙМ
На Западе высмеяли новый план ЕС и Украины
Ирландский журналист Чей Боуз выразил сомнения относительно нового плана, который ЕС разрабатывает совместно с Киевом для разрешения украинского кризиса. Свою... | 21.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз выразил сомнения относительно нового плана, который ЕС разрабатывает совместно с Киевом для разрешения украинского кризиса. Свою точку зрения он опубликовал в социальной сети X. Согласно информации от Bloomberg, европейские страны и Украина работают над 12-пунктовым предложением по урегулированию конфликта, исходя из текущей линии фронта. "Брюссель и Киев снова пишут художественную литературу", — написал Боуз.На прошлой неделе пул журналистов Белого дома сообщил, что президент США в очередной раз предложил России и Украине остановиться на нынешней линии фронта и вернуться к обсуждению позднее. В Кремле, в ответ на это, подчеркнули, что тема возможной заморозки конфликта поднималась неоднократно в различных форматах при обсуждении с США. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, отметил, что позиция Москвы остаётся неизменной и последовательной. Президент Владимир Путин ранее акцентировал внимание на том, что для устойчивого разрешения конфликта необходимо разобраться с его коренными причинами.
21:36 21.10.2025
 
На Западе высмеяли новый план ЕС и Украины

Журналист Боуз поставил под сомнение новый план ЕС по урегулированию на Украине

МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз выразил сомнения относительно нового плана, который ЕС разрабатывает совместно с Киевом для разрешения украинского кризиса. Свою точку зрения он опубликовал в социальной сети X.
Согласно информации от Bloomberg, европейские страны и Украина работают над 12-пунктовым предложением по урегулированию конфликта, исходя из текущей линии фронта.
"Брюссель и Киев снова пишут художественную литературу", — написал Боуз.
На прошлой неделе пул журналистов Белого дома сообщил, что президент США в очередной раз предложил России и Украине остановиться на нынешней линии фронта и вернуться к обсуждению позднее.
В Кремле, в ответ на это, подчеркнули, что тема возможной заморозки конфликта поднималась неоднократно в различных форматах при обсуждении с США. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, отметил, что позиция Москвы остаётся неизменной и последовательной.
Президент Владимир Путин ранее акцентировал внимание на том, что для устойчивого разрешения конфликта необходимо разобраться с его коренными причинами.
