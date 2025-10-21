https://1prime.ru/20251021/ukraina-863784359.html

На Западе высмеяли новый план ЕС и Украины

На Западе высмеяли новый план ЕС и Украины - 21.10.2025, ПРАЙМ

На Западе высмеяли новый план ЕС и Украины

Ирландский журналист Чей Боуз выразил сомнения относительно нового плана, который ЕС разрабатывает совместно с Киевом для разрешения украинского кризиса. Свою... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T21:36+0300

2025-10-21T21:36+0300

2025-10-21T21:36+0300

украина

киев

сша

дмитрий песков

владимир путин

ес

bloomberg

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860575232_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_4319b9e2f1df4f85acbdc5aa37fecde6.jpg

МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз выразил сомнения относительно нового плана, который ЕС разрабатывает совместно с Киевом для разрешения украинского кризиса. Свою точку зрения он опубликовал в социальной сети X. Согласно информации от Bloomberg, европейские страны и Украина работают над 12-пунктовым предложением по урегулированию конфликта, исходя из текущей линии фронта. "Брюссель и Киев снова пишут художественную литературу", — написал Боуз.На прошлой неделе пул журналистов Белого дома сообщил, что президент США в очередной раз предложил России и Украине остановиться на нынешней линии фронта и вернуться к обсуждению позднее. В Кремле, в ответ на это, подчеркнули, что тема возможной заморозки конфликта поднималась неоднократно в различных форматах при обсуждении с США. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, отметил, что позиция Москвы остаётся неизменной и последовательной. Президент Владимир Путин ранее акцентировал внимание на том, что для устойчивого разрешения конфликта необходимо разобраться с его коренными причинами.

https://1prime.ru/20251021/ukraina-863783494.html

https://1prime.ru/20251021/ukraina-863783165.html

https://1prime.ru/20251021/ukraina-863779566.html

украина

киев

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, сша, дмитрий песков, владимир путин, ес, bloomberg