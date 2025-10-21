https://1prime.ru/20251021/valyuta-863751891.html
Генпрокурор рассказал об ответственности за незаконный оборот криптовалюты
Генпрокурор рассказал об ответственности за незаконный оборот криптовалюты
ДУШАНБЕ, 21 окт – ПРАЙМ. Вопрос об ответственности за незаконную организацию оборота цифровой валюты прорабатывается в России, заявил генпрокурор РФ Александр Гуцан, выступая на заседании координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ. "В настоящее время прорабатываются законодательные новеллы об установлении ответственности за незаконную организацию оборота цифровой валюты, порядка ее изъятия и обращения в доход государства", - сообщил он. Гуцан подчеркнул, что развитие цифровой экономики, включая оборот криптовалюты, приобретает все большую актуальность. "При участии прокуратуры создана правовая основа для контроля за цифровой валютой и ее майнингом, а также по противодействию отмыванию преступных доходов через виртуальные активы. Закреплены механизмы отслеживания транзакций, имеющих коррупционный, террористический и экстремистский окрас, а также связанных с наркооборотом", - отметил Гуцан.
