ВС обязал списывать кредиты погибших военных, оформленные до начала СВО
ВС обязал списывать кредиты погибших военных, оформленные до начала СВО
2025-10-21T17:24+0300
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Верховный суд РФ вступился за вдову бойца СВО, с которой коллекторы требовали вернуть кредит, оформленный до февраля 2022 года, и обязался списать долги, сообщает пресс-служба суда. Там отметили, что суд рассмотрел дело жительницы Москвы – вдовы участника СВО. Она пожаловалась на коллекторское агентство, которое выкупило у банка ее долг по кредиту. Кредит был оформлен до февраля 2022 года, поэтому суды первой и апелляционной инстанций сочли, что положения закона, предусматривающего полное списание кредитных обязательств для членов семей погибших военнослужащих, не распространяются на него, отметили в пресс-службе. Они постановили взыскать в пользу коллекторов 569 тысяч рублей. С таким решением не согласился Верховный суд РФ. Он отменил решения предыдущих инстанций и отказал коллекторам в удовлетворении требований о взыскании задолженности. "В случае гибели военнослужащего при выполнении задач в период проведения специальной военной операции, прекращаются обязательства членов его семьи по кредитным договорам, заключенным ими до дня его призыва на военную службу по мобилизации, либо до дня принятия им участия в специальной военной операции, либо до дня подписания им контракта", - цитирует пресс-служба разъяснения суда.
Суд вступился за вдову бойца СВО, с которой коллекторы требовали вернуть кредит
