В ЕС сделали громкое заявление перед встречей Путина и Трампа - 21.10.2025, ПРАЙМ
В ЕС сделали громкое заявление перед встречей Путина и Трампа
В ЕС сделали громкое заявление перед встречей Путина и Трампа
2025-10-21T16:22+0300
2025-10-21T16:22+0300
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште содержит важный сигнал для европейских стран, пишет хорватское издание Advance."Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина — не очередной "круг" переговоров, а проверка, насколько европейский континент готов признать, что вооруженный конфликт не может завершиться без прямого соглашения Вашингтона и Москвы. &lt;…&gt; Еще важнее то, что за столом не будет никого из Киева или Брюсселя. Дело тут не просто в протокольных формальностях. Нет, это послание: будущее вооруженного конфликта будут решать две державы, обладающие в этой истории исключительными средствами продолжать или прекращать конфронтацию", — отмечается в тексте.Издание предполагает, что если Москва и Вашингтон достигнут соглашения о прекращении огня, то Брюссель утратит контроль над ходом событий.На прошлой неделе состоялся телефонный разговор Путина с Трампом — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Лидеры обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По итогам разговора глава Белого дома заявил о намерении провести личную встречу с президентом России в Будапеште.
В ЕС сделали громкое заявление перед встречей Путина и Трампа

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште содержит важный сигнал для европейских стран, пишет хорватское издание Advance.
"Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина — не очередной "круг" переговоров, а проверка, насколько европейский континент готов признать, что вооруженный конфликт не может завершиться без прямого соглашения Вашингтона и Москвы. <…> Еще важнее то, что за столом не будет никого из Киева или Брюсселя. Дело тут не просто в протокольных формальностях. Нет, это послание: будущее вооруженного конфликта будут решать две державы, обладающие в этой истории исключительными средствами продолжать или прекращать конфронтацию", — отмечается в тексте.
Издание предполагает, что если Москва и Вашингтон достигнут соглашения о прекращении огня, то Брюссель утратит контроль над ходом событий.
На прошлой неделе состоялся телефонный разговор Путина с Трампом — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Лидеры обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По итогам разговора глава Белого дома заявил о намерении провести личную встречу с президентом России в Будапеште.
Песков ответил на вопрос о предложениях России по встрече Путина и Трампа
