В ЕС сделали громкое заявление перед встречей Путина и Трампа
2025-10-21T16:22+0300
мировая экономика
будапешт
вашингтон
москва
владимир путин
дональд трамп
ес
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште содержит важный сигнал для европейских стран, пишет хорватское издание Advance."Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина — не очередной "круг" переговоров, а проверка, насколько европейский континент готов признать, что вооруженный конфликт не может завершиться без прямого соглашения Вашингтона и Москвы. <…> Еще важнее то, что за столом не будет никого из Киева или Брюсселя. Дело тут не просто в протокольных формальностях. Нет, это послание: будущее вооруженного конфликта будут решать две державы, обладающие в этой истории исключительными средствами продолжать или прекращать конфронтацию", — отмечается в тексте.Издание предполагает, что если Москва и Вашингтон достигнут соглашения о прекращении огня, то Брюссель утратит контроль над ходом событий.На прошлой неделе состоялся телефонный разговор Путина с Трампом — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Лидеры обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По итогам разговора глава Белого дома заявил о намерении провести личную встречу с президентом России в Будапеште.
Новости
ru-RU
