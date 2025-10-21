https://1prime.ru/20251021/vsu-863739556.html

ВСУ забрасывают как смертников украинских солдат в Сумской области

2025-10-21T05:31+0300

КУРСК, 21 окт - ПРАЙМ. ВСУ забрасывают как смертников украинских солдат на ряд участков в Сумской области, сообщил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов. В октябре Алаудинов заявил РИА Новости, что ВСУ ежедневно несут очень большие потери в Сумской области. В беседе с агентством он также подчеркнул, что число погибших и пропавших без вести украинских солдат по всей линии боевого соприкосновения составляет порядка 2 миллионов человек. "На каких-то участках (Сумской области - ред.) забрасывают или оставляют одного-двух бойцов... По сути своей, они как смертники там находятся, пока они, как говорится, не погибнут от нашей пули, либо не попытаются дернуть назад, и их уничтожат свои же заградительные отряды. Участь их очень тяжелая, мы это фиксируем", - сказал командир спецназа "Ахмат". Президент России Владимир Путин 22 мая объявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.

2025

общество , россия, рф, украина, апти алаудинов, владимир путин, всу, минобороны рф