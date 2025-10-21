Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян готовы экономить ради защиты страны - 21.10.2025
Опрос показал, сколько россиян готовы экономить ради защиты страны
2025-10-21T11:13+0300
2025-10-21T11:13+0300
экономика
общество
россия
рф
вциом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853381706_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_51d6988cad9410e9adf3ed10e9e58bf0.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Большинство россиян (69%) готовы экономить и ограничивать свои потребности ради защиты страны, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости. В ходе октябрьского опроса семь из десяти респондентов (69%) отметили, что чувствуют ответственность за свою страну, и выразили готовность экономить, ограничивать свои потребности ради ее защиты, указано в материалах ВЦИОМ. Почти половина (45%) опрошенных при этом выразили абсолютное согласие с этим утверждением и еще 24% сказали, что скорее согласны с ним. Еще 10% респондентов ответили, что скорее не согласны с этим, 14% - не согласны, а 7% затруднились ответить на этот вопрос. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 15 октября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Опрос был проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
общество , россия, рф, вциом
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, ВЦИОМ
11:13 21.10.2025
 
Опрос показал, сколько россиян готовы экономить ради защиты страны

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБанкнота Банка России номиналом 1000 рублей
Банкнота Банка России номиналом 1000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Банкнота Банка России номиналом 1000 рублей . Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Большинство россиян (69%) готовы экономить и ограничивать свои потребности ради защиты страны, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В ходе октябрьского опроса семь из десяти респондентов (69%) отметили, что чувствуют ответственность за свою страну, и выразили готовность экономить, ограничивать свои потребности ради ее защиты, указано в материалах ВЦИОМ.
Почти половина (45%) опрошенных при этом выразили абсолютное согласие с этим утверждением и еще 24% сказали, что скорее согласны с ним. Еще 10% респондентов ответили, что скорее не согласны с этим, 14% - не согласны, а 7% затруднились ответить на этот вопрос.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 15 октября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Опрос был проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
