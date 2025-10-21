https://1prime.ru/20251021/vtsiom-863749915.html
Опрос показал, сколько россиян готовы экономить ради защиты страны
Опрос показал, сколько россиян готовы экономить ради защиты страны - 21.10.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян готовы экономить ради защиты страны
Большинство россиян (69%) готовы экономить и ограничивать свои потребности ради защиты страны, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ,... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T11:13+0300
2025-10-21T11:13+0300
2025-10-21T11:13+0300
экономика
общество
россия
рф
вциом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853381706_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_51d6988cad9410e9adf3ed10e9e58bf0.jpg
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Большинство россиян (69%) готовы экономить и ограничивать свои потребности ради защиты страны, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости. В ходе октябрьского опроса семь из десяти респондентов (69%) отметили, что чувствуют ответственность за свою страну, и выразили готовность экономить, ограничивать свои потребности ради ее защиты, указано в материалах ВЦИОМ. Почти половина (45%) опрошенных при этом выразили абсолютное согласие с этим утверждением и еще 24% сказали, что скорее согласны с ним. Еще 10% респондентов ответили, что скорее не согласны с этим, 14% - не согласны, а 7% затруднились ответить на этот вопрос. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 15 октября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Опрос был проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
https://1prime.ru/20251020/rossijane-863704681.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853381706_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_76e7704e90fe2a566d8ccbdf8a17c9b0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, вциом
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, ВЦИОМ
Опрос показал, сколько россиян готовы экономить ради защиты страны
ВЦИОМ: 69 процентов россиян готовы экономить ради защиты страны