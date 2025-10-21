https://1prime.ru/20251021/vzyatki-863745270.html

Обвиняемый по делу о взятках экс-замглавы Челябинска погиб на СВО

Обвиняемый по делу о взятках экс-замглавы Челябинска погиб на СВО - 21.10.2025, ПРАЙМ

Обвиняемый по делу о взятках экс-замглавы Челябинска погиб на СВО

Бывший вице-мэр и экс-глава комитета архитектуры и градостроительства Челябинска Сергей Репринцев, обвиняемый в получении взяток, погиб в ходе специальной... | 21.10.2025, ПРАЙМ

ЧЕЛЯБИНСК, 21 окт – ПРАЙМ. Бывший вице-мэр и экс-глава комитета архитектуры и градостроительства Челябинска Сергей Репринцев, обвиняемый в получении взяток, погиб в ходе специальной военной операции, сообщил его друг, участник СВО Константин Головин. "Сергей Викторович Репринцев, мой друг, коллега был вице-мэром и председателем комитета градостроительства и архитектуры Челябинска, погиб на СВО. Долго не могли достать тело. С прискорбием сообщаю, что прощание состоится 23 октября… в городе Магнитогорск, захоронение будет произведено на Левобережном кладбище", - сообщил он в своем Telegram-канале. В ритуальной компании "Евросервис" РИА Новости подтвердили, что прощание с Репринцевым состоится в Магнитогорске в четверг, 23 октября, с 12.00. Репринцев был задержан летом 2024 года. По данным следствия, с июля 2017 по январь 2020 года он через посредника - депутата - получал взятки от сотрудников коммерческой организации за содействие в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории в Советском районе Челябинска, а также за исключение объекта строительства из списка объектов для проведения саммитов ШОС и БРИКС. Сумма вменяемой взятки - не менее 15,5 миллионов рублей На стадии расследования уголовного дела Репринцев ушел на СВО.

челябинск

2025

