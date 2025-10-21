Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Обвиняемый по делу о взятках экс-замглавы Челябинска погиб на СВО - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251021/vzyatki-863745270.html
Обвиняемый по делу о взятках экс-замглавы Челябинска погиб на СВО
Обвиняемый по делу о взятках экс-замглавы Челябинска погиб на СВО - 21.10.2025, ПРАЙМ
Обвиняемый по делу о взятках экс-замглавы Челябинска погиб на СВО
Бывший вице-мэр и экс-глава комитета архитектуры и градостроительства Челябинска Сергей Репринцев, обвиняемый в получении взяток, погиб в ходе специальной... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T09:40+0300
2025-10-21T09:40+0300
происшествия
общество
челябинск
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863745118_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_65575baf498e19ee0061645978354efb.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 21 окт – ПРАЙМ. Бывший вице-мэр и экс-глава комитета архитектуры и градостроительства Челябинска Сергей Репринцев, обвиняемый в получении взяток, погиб в ходе специальной военной операции, сообщил его друг, участник СВО Константин Головин. "Сергей Викторович Репринцев, мой друг, коллега был вице-мэром и председателем комитета градостроительства и архитектуры Челябинска, погиб на СВО. Долго не могли достать тело. С прискорбием сообщаю, что прощание состоится 23 октября… в городе Магнитогорск, захоронение будет произведено на Левобережном кладбище", - сообщил он в своем Telegram-канале. В ритуальной компании "Евросервис" РИА Новости подтвердили, что прощание с Репринцевым состоится в Магнитогорске в четверг, 23 октября, с 12.00. Репринцев был задержан летом 2024 года. По данным следствия, с июля 2017 по январь 2020 года он через посредника - депутата - получал взятки от сотрудников коммерческой организации за содействие в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории в Советском районе Челябинска, а также за исключение объекта строительства из списка объектов для проведения саммитов ШОС и БРИКС. Сумма вменяемой взятки - не менее 15,5 миллионов рублей На стадии расследования уголовного дела Репринцев ушел на СВО.
https://1prime.ru/20251021/krasnoyarsk-863742733.html
челябинск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863745118_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3b9eac091f12221ba4ab31552b137996.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , челябинск, шос
Происшествия, Общество , Челябинск, ШОС
09:40 21.10.2025
 
Обвиняемый по делу о взятках экс-замглавы Челябинска погиб на СВО

Бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев погиб на СВО

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЧЕЛЯБИНСК, 21 окт – ПРАЙМ. Бывший вице-мэр и экс-глава комитета архитектуры и градостроительства Челябинска Сергей Репринцев, обвиняемый в получении взяток, погиб в ходе специальной военной операции, сообщил его друг, участник СВО Константин Головин.
"Сергей Викторович Репринцев, мой друг, коллега был вице-мэром и председателем комитета градостроительства и архитектуры Челябинска, погиб на СВО. Долго не могли достать тело. С прискорбием сообщаю, что прощание состоится 23 октября… в городе Магнитогорск, захоронение будет произведено на Левобережном кладбище", - сообщил он в своем Telegram-канале.
В ритуальной компании "Евросервис" РИА Новости подтвердили, что прощание с Репринцевым состоится в Магнитогорске в четверг, 23 октября, с 12.00.
Репринцев был задержан летом 2024 года. По данным следствия, с июля 2017 по январь 2020 года он через посредника - депутата - получал взятки от сотрудников коммерческой организации за содействие в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории в Советском районе Челябинска, а также за исключение объекта строительства из списка объектов для проведения саммитов ШОС и БРИКС. Сумма вменяемой взятки - не менее 15,5 миллионов рублей На стадии расследования уголовного дела Репринцев ушел на СВО.
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
В Красноярске арестовали двух сотрудников авиакомпании за взятку
08:25
 
ПроисшествияОбществоЧелябинскШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала