WSJ: Трамп заявил Зеленскому, что возвращение Донбасса не приоритет - 21.10.2025
WSJ: Трамп заявил Зеленскому, что возвращение Донбасса не приоритет
2025-10-21T13:10+0300
2025-10-21T13:10+0300
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что ему важно достичь быстрого урегулирования конфликта, а желание Киева вернуть контроль над Донбассом не приоритетно, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, проинформированных о встрече. "Президент США заявил, что возвращение Донбасса Украине не является приоритетом, отметив, что Россия уже контролирует значительную часть этой территории", - пишет издание. Как пишет газета, Трамп также заявил Зеленскому, что стремится к скорейшему урегулированию конфликта, "независимо от судьбы региона". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
13:10 21.10.2025
 
WSJ: Трамп заявил Зеленскому, что возвращение Донбасса не приоритет

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что ему важно достичь быстрого урегулирования конфликта, а желание Киева вернуть контроль над Донбассом не приоритетно, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, проинформированных о встрече.
"Президент США заявил, что возвращение Донбасса Украине не является приоритетом, отметив, что Россия уже контролирует значительную часть этой территории", - пишет издание.
Как пишет газета, Трамп также заявил Зеленскому, что стремится к скорейшему урегулированию конфликта, "независимо от судьбы региона".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
WSJ: Трамп заявил Зеленскому, что не стоит ждать поставок ракет Tomahawk
