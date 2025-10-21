https://1prime.ru/20251021/wsj-863760016.html

WSJ: Трамп заявил Зеленскому, что возвращение Донбасса не приоритет

WSJ: Трамп заявил Зеленскому, что возвращение Донбасса не приоритет - 21.10.2025, ПРАЙМ

WSJ: Трамп заявил Зеленскому, что возвращение Донбасса не приоритет

Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что ему важно достичь быстрого урегулирования конфликта, а желание Киева... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T13:10+0300

2025-10-21T13:10+0300

2025-10-21T13:10+0300

политика

мировая экономика

общество

лнр

запорожская область

сша

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682160_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_e7030ad1b40cbf6bd54caf11f4c83ce5.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что ему важно достичь быстрого урегулирования конфликта, а желание Киева вернуть контроль над Донбассом не приоритетно, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, проинформированных о встрече. "Президент США заявил, что возвращение Донбасса Украине не является приоритетом, отметив, что Россия уже контролирует значительную часть этой территории", - пишет издание. Как пишет газета, Трамп также заявил Зеленскому, что стремится к скорейшему урегулированию конфликта, "независимо от судьбы региона". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.

https://1prime.ru/20251021/wsj-863757153.html

лнр

запорожская область

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , лнр, запорожская область, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин