Премьер-министром Японии впервые стала женщина

Премьер-министром Японии впервые стала женщина - 21.10.2025, ПРАЙМ

Премьер-министром Японии впервые стала женщина

Глава Либерально-демократической партии Санаэ Такаити стала первой в истории страны женщиной-премьер-министром по итогам голосования в обеих палатах парламента, | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T08:14+0300

2025-10-21T08:14+0300

2025-10-21T08:31+0300

политика

общество

мировая экономика

япония

азия

кунашир

синдзо абэ

ТОКИО, 21 окт – ПРАЙМ. Глава Либерально-демократической партии Санаэ Такаити стала первой в истории страны женщиной-премьер-министром по итогам голосования в обеих палатах парламента, трансляция заседаний идет в прямом эфире в интернете. Такаити набрала 237 голосов депутатов нижней палаты, для победы ей было необходимо 233 голоса. По результатам голосования в верхней палате она не смогла набрать необходимое для победы число голосов в 124 бюллетеня. Ей не хватило одного голоса. В верхней палате состоится второй тур выборов. Однако согласно закону, даже если в верхней палате победит другой кандидат, премьер-министром становится политик, избранный нижней палатой, то есть Такаити Санаэ.Санаэ Такаити стала 104-м премьер-министром Японии. Ей 64 года, до вступления в должность лидера ЛДП она отличалась крайне правыми и консервативными заявлениями. Так, она была единственным членом правительства в бытность своего нахождения на посту министра по экономической безопасности, кто лично посещал храм Ясукуни, который в странах Азии и мире ассоциируется с японским милитаризмом. Однако после того, как она возглавила ЛДП, в этом октябре Такаити воздержалась от посещения храма, послав подношение из личных средств. Такаити входила в ближайшее окружение покойного экс-премьер-министра Синдзо Абэ. Она впервые вошла в правительство в первом сроке его премьерства в 2006 году, заняв пост министра "по делам Окинавы и северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Абэ называл ее "звездой консерваторов". Такаити не скрывает, что хотела бы стать японской "железной леди", так как ей импонирует политический стиль и манера бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Среди ее лозунгов стремление "сделать Японию сильной", "вернуть Японию на вершину", "вырваться из застоя", "дать надежду будущему детей". Такаити жестко выступает за внесение изменений в основной закон страны, как и покойный экс-премьер-министр Абэ, ратуя за внесение в конституцию сил самообороны. Более того, считает, что их следует называть "армией самообороны", что прояснило бы их статус. В сфере безопасности Такаити настаивает на укреплении обороноспособности в космосе, киберпространстве и РЭБ. Также поддерживает развитие высокотехнологичных отраслей двойного назначения. Во вторник будет объявлен новый состав правительства Японии, которое после церемонии утверждения императором Нарухито будет считаться официально сформированным.

