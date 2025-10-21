https://1prime.ru/20251021/yaponiya-863771496.html
Император Японии утвердил состав нового правительства
ТОКИО, 21 окт - ПРАЙМ. Император Японии Нарухито утвердил состав нового кабинета министров во главе с первой в истории страны женщиной-премьером Санаэ Такаити, сообщает агентство Киодо. Ранее во вторник парламент Японии избрал председателя правящей в стране Либерально-демократической партии Такаити 104-м премьер-министром. Ключевые посты в правительстве были отданы политикам из ЛДП, которые были ее соперниками на выборах председателя партии ранее в октябре. Так, главный соперник Такаити на выборах – бывший министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми - был назначен министром обороны. Бывший глава МИД Японии Тосимицу Мотэги вновь займет эту должность. Бывший генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси назначен министром внутренних дел и коммуникаций. Новым генеральным секретарем кабинета министров стал бывший министр обороны Минору Кихара. Как ожидается, вечером вторника Санаэ Такаити даст первую пресс-конференцию в качестве главы правительства.
