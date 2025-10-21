https://1prime.ru/20251021/yuan-863746356.html
Юань открыл торги вторника ростом
Курс китайской валюты в начале торгов вторника повышается до 11,33 рубля, следует из данных Московской биржи. | 21.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов вторника повышается до 11,33 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 5 копеек, до 11,33 рубля.
