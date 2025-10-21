Юрист объяснил, почему мошенники стали использовать индийские номера
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – ПРАЙМ. Мошенники начали активно использовать для звонков индийские номера из-за схожести кода с российскими номерами, сообщил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.
"Для звонков жертвам мошенники начали активно использовать индийские номера. Дело в том, что такие номера начинаются с кода +916, похожего на российские номера оператора МТС, но только с префиксом +7. На первый взгляд, номер начинается с +916. Вот только код +91 означает Индию, а цифра "6" означает коды индийских городов, например, Нагпур или Катака", - рассказал собеседник агентства.
По словам Соловьева, этой осенью резко возросла агрессивность поведения мошенников, которые начали использовать более сложные и технологичные методы обмана, включая психологическое давление, дипфейки, а также экономическую и политическую обстановку в стране, государственные, религиозные и профессиональные праздники.
Под прицелом мошенников остаются наиболее уязвимые слои населения – подростки и пенсионеры, подчеркнул эксперт.