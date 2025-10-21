Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юрист объяснил, почему мошенники стали использовать индийские номера - 21.10.2025
Юрист объяснил, почему мошенники стали использовать индийские номера
Юрист объяснил, почему мошенники стали использовать индийские номера
мошенничество
россия
финансы
индия
иван соловьев
мтс
индия
Новости
россия, финансы, индия, иван соловьев, мтс
Мошенничество, РОССИЯ, Финансы, ИНДИЯ, Иван Соловьев, МТС
Юрист объяснил, почему мошенники стали использовать индийские номера

Соловьев: мошенники начали использовать индийские номера из-за схожести кода

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – ПРАЙМ. Мошенники начали активно использовать для звонков индийские номера из-за схожести кода с российскими номерами, сообщил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев.
"Для звонков жертвам мошенники начали активно использовать индийские номера. Дело в том, что такие номера начинаются с кода +916, похожего на российские номера оператора МТС, но только с префиксом +7. На первый взгляд, номер начинается с +916. Вот только код +91 означает Индию, а цифра "6" означает коды индийских городов, например, Нагпур или Катака", - рассказал собеседник агентства.
По словам Соловьева, этой осенью резко возросла агрессивность поведения мошенников, которые начали использовать более сложные и технологичные методы обмана, включая психологическое давление, дипфейки, а также экономическую и политическую обстановку в стране, государственные, религиозные и профессиональные праздники.
Под прицелом мошенников остаются наиболее уязвимые слои населения – подростки и пенсионеры, подчеркнул эксперт.
Мошенничество, РОССИЯ, Финансы, ИНДИЯ, Иван Соловьев, МТС
 
 
