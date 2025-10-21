https://1prime.ru/20251021/yurist--863746463.html

Юрист объяснил, почему мошенники стали использовать индийские номера

Юрист объяснил, почему мошенники стали использовать индийские номера - 21.10.2025, ПРАЙМ

Юрист объяснил, почему мошенники стали использовать индийские номера

Мошенники начали активно использовать для звонков индийские номера из-за схожести кода с российскими номерами, сообщил РИА Новости заслуженный юрист Российской... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T10:09+0300

2025-10-21T10:09+0300

2025-10-21T10:09+0300

мошенничество

россия

финансы

индия

иван соловьев

мтс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93aef6d0dcb4b815b908fa1f9bfa15f4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – ПРАЙМ. Мошенники начали активно использовать для звонков индийские номера из-за схожести кода с российскими номерами, сообщил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев. "Для звонков жертвам мошенники начали активно использовать индийские номера. Дело в том, что такие номера начинаются с кода +916, похожего на российские номера оператора МТС, но только с префиксом +7. На первый взгляд, номер начинается с +916. Вот только код +91 означает Индию, а цифра "6" означает коды индийских городов, например, Нагпур или Катака", - рассказал собеседник агентства. По словам Соловьева, этой осенью резко возросла агрессивность поведения мошенников, которые начали использовать более сложные и технологичные методы обмана, включая психологическое давление, дипфейки, а также экономическую и политическую обстановку в стране, государственные, религиозные и профессиональные праздники. Под прицелом мошенников остаются наиболее уязвимые слои населения – подростки и пенсионеры, подчеркнул эксперт.

https://1prime.ru/20251021/nomer-863745642.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, индия, иван соловьев, мтс