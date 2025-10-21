https://1prime.ru/20251021/zakharova--863755401.html
Захарова прокомментировала сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио
2025-10-21T11:59+0300
2025-10-21T11:59+0300
2025-10-21T11:59+0300
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о том, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио якобы отложена, заявила РИА Новости, что западные СМИ сами вбрасывают слухи, а потом сами их опровергают. Отвечая на просьбу агентства прокомментировать эти сообщения, она назвала это "инфобалаганом, устроенным западными СМИ". "Сами вбрасывают некие слухи, сами потом опровергают", - добавила она.
