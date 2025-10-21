Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова прокомментировала сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио - 21.10.2025, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио
Захарова прокомментировала сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о том, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио якобы... | 21.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о том, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио якобы отложена, заявила РИА Новости, что западные СМИ сами вбрасывают слухи, а потом сами их опровергают. Отвечая на просьбу агентства прокомментировать эти сообщения, она назвала это "инфобалаганом, устроенным западными СМИ". "Сами вбрасывают некие слухи, сами потом опровергают", - добавила она.
россия, сша, мария захарова, сергей лавров, марко рубио, мид рф
Политика, РОССИЯ, США, Мария Захарова, Сергей Лавров, Марко Рубио, МИД РФ
11:59 21.10.2025
 
Захарова прокомментировала сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о том, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио якобы отложена, заявила РИА Новости, что западные СМИ сами вбрасывают слухи, а потом сами их опровергают.
Отвечая на просьбу агентства прокомментировать эти сообщения, она назвала это "инфобалаганом, устроенным западными СМИ".
"Сами вбрасывают некие слухи, сами потом опровергают", - добавила она.
Лавров проводит встречу с главой МИД Эфиопии
ПолитикаРОССИЯСШАМария ЗахароваСергей ЛавровМарко РубиоМИД РФ
 
 
