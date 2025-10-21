https://1prime.ru/20251021/zelenskiy--863743019.html

Зеленский пытается отсрочить мир на Украине, считают в Госдуме

Зеленский пытается отсрочить мир на Украине, считают в Госдуме

Владимир Зеленский загнан в угол и лихорадочно пытается отсрочить мир на Украине, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский загнан в угол и лихорадочно пытается отсрочить мир на Украине, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее Зеленский в интервью телеканалу NBC заявил о готовности вести переговоры по территориям, отталкиваясь от текущей линии боевого соприкосновения, и подчеркнул, что согласен на переговоры в любом формате. "Не стоит доверять заявлениям загнавшего себя в угол Зеленского о его очередной готовности к мирным соглашениям. Таким образом недоговороспособный диктатор лишь тянет время и лихорадочно пытается выкрутиться в сложной обстановке, минимизируя для себя политические и военные риски", - сказал РИА Новости Шеремет. По словам депутата, впоследствии Зеленский в свойственной ему манере как ни в чем не бывало публично откажется от всех своих заявлений.

