Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский пытается отсрочить мир на Украине, считают в Госдуме - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251021/zelenskiy--863743019.html
Зеленский пытается отсрочить мир на Украине, считают в Госдуме
Зеленский пытается отсрочить мир на Украине, считают в Госдуме - 21.10.2025, ПРАЙМ
Зеленский пытается отсрочить мир на Украине, считают в Госдуме
Владимир Зеленский загнан в угол и лихорадочно пытается отсрочить мир на Украине, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T08:29+0300
2025-10-21T08:29+0300
политика
россия
общество
украина
владимир зеленский
госдума
nbc
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_cbf1578ee11259b033e719dc5be2b27e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский загнан в угол и лихорадочно пытается отсрочить мир на Украине, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее Зеленский в интервью телеканалу NBC заявил о готовности вести переговоры по территориям, отталкиваясь от текущей линии боевого соприкосновения, и подчеркнул, что согласен на переговоры в любом формате. "Не стоит доверять заявлениям загнавшего себя в угол Зеленского о его очередной готовности к мирным соглашениям. Таким образом недоговороспособный диктатор лишь тянет время и лихорадочно пытается выкрутиться в сложной обстановке, минимизируя для себя политические и военные риски", - сказал РИА Новости Шеремет. По словам депутата, впоследствии Зеленский в свойственной ему манере как ни в чем не бывало публично откажется от всех своих заявлений.
https://1prime.ru/20251020/zelenskiy-863732970.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_3813685ce7533ce765502c576a6c1ed8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , украина, владимир зеленский, госдума, nbc
Политика, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский, Госдума, NBC
08:29 21.10.2025
 
Зеленский пытается отсрочить мир на Украине, считают в Госдуме

Депутат Шеремет: Зеленский пытается отсрочить мир на Украине

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский загнан в угол и лихорадочно пытается отсрочить мир на Украине, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу NBC заявил о готовности вести переговоры по территориям, отталкиваясь от текущей линии боевого соприкосновения, и подчеркнул, что согласен на переговоры в любом формате.
"Не стоит доверять заявлениям загнавшего себя в угол Зеленского о его очередной готовности к мирным соглашениям. Таким образом недоговороспособный диктатор лишь тянет время и лихорадочно пытается выкрутиться в сложной обстановке, минимизируя для себя политические и военные риски", - сказал РИА Новости Шеремет.
По словам депутата, впоследствии Зеленский в свойственной ему манере как ни в чем не бывало публично откажется от всех своих заявлений.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
"В бездонную яму". Европа возмущена действиями Зеленского
Вчера, 21:53
 
ПолитикаРОССИЯОбществоУКРАИНАВладимир ЗеленскийГосдумаNBC
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала