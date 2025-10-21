https://1prime.ru/20251021/zelenskiy--863743019.html
Зеленский пытается отсрочить мир на Украине, считают в Госдуме
Зеленский пытается отсрочить мир на Украине, считают в Госдуме - 21.10.2025, ПРАЙМ
Зеленский пытается отсрочить мир на Украине, считают в Госдуме
Владимир Зеленский загнан в угол и лихорадочно пытается отсрочить мир на Украине, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T08:29+0300
2025-10-21T08:29+0300
2025-10-21T08:29+0300
политика
россия
общество
украина
владимир зеленский
госдума
nbc
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_cbf1578ee11259b033e719dc5be2b27e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский загнан в угол и лихорадочно пытается отсрочить мир на Украине, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее Зеленский в интервью телеканалу NBC заявил о готовности вести переговоры по территориям, отталкиваясь от текущей линии боевого соприкосновения, и подчеркнул, что согласен на переговоры в любом формате. "Не стоит доверять заявлениям загнавшего себя в угол Зеленского о его очередной готовности к мирным соглашениям. Таким образом недоговороспособный диктатор лишь тянет время и лихорадочно пытается выкрутиться в сложной обстановке, минимизируя для себя политические и военные риски", - сказал РИА Новости Шеремет. По словам депутата, впоследствии Зеленский в свойственной ему манере как ни в чем не бывало публично откажется от всех своих заявлений.
https://1prime.ru/20251020/zelenskiy-863732970.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_3813685ce7533ce765502c576a6c1ed8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , украина, владимир зеленский, госдума, nbc
Политика, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский, Госдума, NBC
Зеленский пытается отсрочить мир на Украине, считают в Госдуме
Депутат Шеремет: Зеленский пытается отсрочить мир на Украине