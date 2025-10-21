https://1prime.ru/20251021/zelenskiy-863738366.html

"Убить его". На Западе сделали жесткое заявление по Украине

21.10.2025, ПРАЙМ

Мир на Украине невозможен без отстранения Владимира Зеленского от власти, заявил в социальной сети Х эксперт в области геополитики, профессор Университета...

МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Мир на Украине невозможен без отстранения Владимира Зеленского от власти, заявил в социальной сети Х эксперт в области геополитики, профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен."Отстранение Зеленского от власти необходимо для достижения мира. Это объясняется тем, что он не может заключить мир, потому что фашистские группировки, обладающие реальной властью на Украине, могут убить его за это", — отметил эксперт.По его мнению, если Зеленский примет решение подписать мирное соглашение, предусматривающее значительные уступки в пользу России, радикальные украинские силы, вероятнее всего, устроят госпереворот. "Президент (США Дональд. — Прим. ред.) Трамп и президент (России Владимир. — Прим. ред.) Путин должны сменить Зеленского и очистить страну от фашистских сил, прежде чем будет достигнут прочный мир", — считает Малинен.В воскресенье Зеленский сообщил, что при встрече с Трампом в Вашингтоне обсуждал участие Украины в готовящихся переговорах лидеров США и России в Будапеште.Ранее на прошлой неделе состоялся один из самых продолжительных телефонных разговоров между Путиным и Трампом с начала 2025 года. В ходе беседы лидеры обсудили, в частности, текущую ситуацию вокруг Украины. В заключение разговора президент США заявил о намерении лично встретиться с президентом России в столице Венгрии.

