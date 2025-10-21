https://1prime.ru/20251021/zelenskiy-863754031.html

На Западе раскрыли, что произойдет с Зеленским перед саммитом в Будапеште

На Западе раскрыли, что произойдет с Зеленским перед саммитом в Будапеште - 21.10.2025, ПРАЙМ

На Западе раскрыли, что произойдет с Зеленским перед саммитом в Будапеште

Владимир Зеленский может получить указание сорвать мирный процесс накануне возможной встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, в... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T11:39+0300

2025-10-21T11:39+0300

2025-10-21T11:39+0300

мировая экономика

будапешт

сша

лондон

общество

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может получить указание сорвать мирный процесс накануне возможной встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, в Будапеште, пишет в соцсети X представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема."Перед встречей Трампа и Путина Зеленский посетит Лондон. Скажут ли ему снова британцы не вести переговоры? Сорвут ли они мирный процесс, как они сделали в 2022 году? C наибольшей вероятностью", — заявил он.Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в пятницу в Лондоне пройдет другая встреча так называемой "коалиции желающих", в которой ожидается участие Зеленского.На прошлой неделе состоялся один из самых продолжительных телефонных разговоров между Путиным и Трампом с начала 2025 года, во время которого они обсудили, в том числе, ситуацию в Украине.По его итогам президент США выразил намерение провести личную встречу с российским лидером в Будапеште. Вслед за этим премьер-министр Венгрии Орбан объявил, что дал указание создать комитет для подготовки к саммиту, и отметил, что шансы на достижение мира в Украине в результате этих переговоров весьма велики.

https://1prime.ru/20251021/ugroza-863747620.html

https://1prime.ru/20251020/zelenskiy-863732970.html

будапешт

сша

лондон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, будапешт, сша, лондон, общество , владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп