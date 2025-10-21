Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, что произойдет с Зеленским перед саммитом в Будапеште - 21.10.2025
https://1prime.ru/20251021/zelenskiy-863754031.html
На Западе раскрыли, что произойдет с Зеленским перед саммитом в Будапеште
На Западе раскрыли, что произойдет с Зеленским перед саммитом в Будапеште - 21.10.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, что произойдет с Зеленским перед саммитом в Будапеште
Владимир Зеленский может получить указание сорвать мирный процесс накануне возможной встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, в... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T11:39+0300
2025-10-21T11:39+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может получить указание сорвать мирный процесс накануне возможной встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, в Будапеште, пишет в соцсети X представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема."Перед встречей Трампа и Путина Зеленский посетит Лондон. Скажут ли ему снова британцы не вести переговоры? Сорвут ли они мирный процесс, как они сделали в 2022 году? C наибольшей вероятностью", — заявил он.Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в пятницу в Лондоне пройдет другая встреча так называемой "коалиции желающих", в которой ожидается участие Зеленского.На прошлой неделе состоялся один из самых продолжительных телефонных разговоров между Путиным и Трампом с начала 2025 года, во время которого они обсудили, в том числе, ситуацию в Украине.По его итогам президент США выразил намерение провести личную встречу с российским лидером в Будапеште. Вслед за этим премьер-министр Венгрии Орбан объявил, что дал указание создать комитет для подготовки к саммиту, и отметил, что шансы на достижение мира в Украине в результате этих переговоров весьма велики.
11:39 21.10.2025
 
На Западе раскрыли, что произойдет с Зеленским перед саммитом в Будапеште

Мема: Зеленскому прикажут сорвать мирный процесс перед саммитом в Будапеште

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может получить указание сорвать мирный процесс накануне возможной встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, в Будапеште, пишет в соцсети X представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема.
"Перед встречей Трампа и Путина Зеленский посетит Лондон. Скажут ли ему снова британцы не вести переговоры? Сорвут ли они мирный процесс, как они сделали в 2022 году? C наибольшей вероятностью", — заявил он.
Встреча Путина и Трампа - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
"Самый опасный момент". СМИ рассказали о грядущей катастрофе для Киева
10:25
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в пятницу в Лондоне пройдет другая встреча так называемой "коалиции желающих", в которой ожидается участие Зеленского.
На прошлой неделе состоялся один из самых продолжительных телефонных разговоров между Путиным и Трампом с начала 2025 года, во время которого они обсудили, в том числе, ситуацию в Украине.
По его итогам президент США выразил намерение провести личную встречу с российским лидером в Будапеште. Вслед за этим премьер-министр Венгрии Орбан объявил, что дал указание создать комитет для подготовки к саммиту, и отметил, что шансы на достижение мира в Украине в результате этих переговоров весьма велики.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
"В бездонную яму". Европа возмущена действиями Зеленского
Вчера, 21:53
 
