https://1prime.ru/20251021/zelenskiy-863775886.html
"Переломаю ноги". В ЕС жестко поставили Зеленского на место
"Переломаю ноги". В ЕС жестко поставили Зеленского на место - 21.10.2025, ПРАЙМ
"Переломаю ноги". В ЕС жестко поставили Зеленского на место
Румынский депутат Европарламента Диана Шошоакэ в рамках встречи с Международной ассоциацией "Друзья России" сделала жесткое заявление, что готова "переломать... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T16:46+0300
2025-10-21T16:46+0300
2025-10-21T16:46+0300
общество
мировая экономика
киев
ес
владимир зеленский
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Румынский депутат Европарламента Диана Шошоакэ в рамках встречи с Международной ассоциацией "Друзья России" сделала жесткое заявление, что готова "переломать ноги" Владимиру Зеленскому, если тот попытается выступить в парламенте ее страны."Если он посмеет прийти в мой парламент, я переломаю ему ноги! Пусть не смеет выступать в моем парламенте", — заявила она.Шошоакэ также обвинила власти Киева в ущемлении прав румын на территории Украины. Она подчеркнула, что им запрещают говорить на родном языке, молиться и исповедовать православие.В румынской политике сенатор известна своими резкими высказываниями о международных делах и критикой прозападной позиции Киева. Весной 2023 года она предложила законопроект в сенате, предусматривающий разрыв соглашения о добрососедстве с Украиной и аннексию части её территорий. В ответ Киев заявил о намерении ввести санкции против Шошоакэ, а СБУ запретила ей въезд в страну.
https://1prime.ru/20251020/zelenskiy-863732970.html
киев
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, киев, ес, владимир зеленский, украина
Общество , Мировая экономика, Киев, ЕС, Владимир Зеленский, УКРАИНА
"Переломаю ноги". В ЕС жестко поставили Зеленского на место
Евродепутат Шошоакэ пообещала Зеленскому расправу в случае визита в Румынию