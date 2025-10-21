https://1prime.ru/20251021/zelenskiy-863775886.html

"Переломаю ноги". В ЕС жестко поставили Зеленского на место

МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Румынский депутат Европарламента Диана Шошоакэ в рамках встречи с Международной ассоциацией "Друзья России" сделала жесткое заявление, что готова "переломать ноги" Владимиру Зеленскому, если тот попытается выступить в парламенте ее страны."Если он посмеет прийти в мой парламент, я переломаю ему ноги! Пусть не смеет выступать в моем парламенте", — заявила она.Шошоакэ также обвинила власти Киева в ущемлении прав румын на территории Украины. Она подчеркнула, что им запрещают говорить на родном языке, молиться и исповедовать православие.В румынской политике сенатор известна своими резкими высказываниями о международных делах и критикой прозападной позиции Киева. Весной 2023 года она предложила законопроект в сенате, предусматривающий разрыв соглашения о добрососедстве с Украиной и аннексию части её территорий. В ответ Киев заявил о намерении ввести санкции против Шошоакэ, а СБУ запретила ей въезд в страну.

