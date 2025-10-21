Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Переломаю ноги". В ЕС жестко поставили Зеленского на место - 21.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251021/zelenskiy-863775886.html
"Переломаю ноги". В ЕС жестко поставили Зеленского на место
"Переломаю ноги". В ЕС жестко поставили Зеленского на место - 21.10.2025, ПРАЙМ
"Переломаю ноги". В ЕС жестко поставили Зеленского на место
Румынский депутат Европарламента Диана Шошоакэ в рамках встречи с Международной ассоциацией "Друзья России" сделала жесткое заявление, что готова "переломать... | 21.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-21T16:46+0300
2025-10-21T16:46+0300
общество
мировая экономика
киев
ес
владимир зеленский
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Румынский депутат Европарламента Диана Шошоакэ в рамках встречи с Международной ассоциацией "Друзья России" сделала жесткое заявление, что готова "переломать ноги" Владимиру Зеленскому, если тот попытается выступить в парламенте ее страны."Если он посмеет прийти в мой парламент, я переломаю ему ноги! Пусть не смеет выступать в моем парламенте", — заявила она.Шошоакэ также обвинила власти Киева в ущемлении прав румын на территории Украины. Она подчеркнула, что им запрещают говорить на родном языке, молиться и исповедовать православие.В румынской политике сенатор известна своими резкими высказываниями о международных делах и критикой прозападной позиции Киева. Весной 2023 года она предложила законопроект в сенате, предусматривающий разрыв соглашения о добрососедстве с Украиной и аннексию части её территорий. В ответ Киев заявил о намерении ввести санкции против Шошоакэ, а СБУ запретила ей въезд в страну.
https://1prime.ru/20251020/zelenskiy-863732970.html
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, киев, ес, владимир зеленский, украина
Общество , Мировая экономика, Киев, ЕС, Владимир Зеленский, УКРАИНА
16:46 21.10.2025
 
"Переломаю ноги". В ЕС жестко поставили Зеленского на место

Евродепутат Шошоакэ пообещала Зеленскому расправу в случае визита в Румынию

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Румынский депутат Европарламента Диана Шошоакэ в рамках встречи с Международной ассоциацией "Друзья России" сделала жесткое заявление, что готова "переломать ноги" Владимиру Зеленскому, если тот попытается выступить в парламенте ее страны.
"Если он посмеет прийти в мой парламент, я переломаю ему ноги! Пусть не смеет выступать в моем парламенте", — заявила она.
Шошоакэ также обвинила власти Киева в ущемлении прав румын на территории Украины. Она подчеркнула, что им запрещают говорить на родном языке, молиться и исповедовать православие.
В румынской политике сенатор известна своими резкими высказываниями о международных делах и критикой прозападной позиции Киева. Весной 2023 года она предложила законопроект в сенате, предусматривающий разрыв соглашения о добрососедстве с Украиной и аннексию части её территорий. В ответ Киев заявил о намерении ввести санкции против Шошоакэ, а СБУ запретила ей въезд в страну.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
"В бездонную яму". Европа возмущена действиями Зеленского
Вчера, 21:53
 
ОбществоМировая экономикаКиевЕСВладимир ЗеленскийУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала