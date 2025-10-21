https://1prime.ru/20251021/zhku--863767716.html

В Совфеде прокомментировали переход на электронные квитанции за ЖКУ

В Совфеде прокомментировали переход на электронные квитанции за ЖКУ - 21.10.2025, ПРАЙМ

В Совфеде прокомментировали переход на электронные квитанции за ЖКУ

Бумажные квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) по-прежнему будут доставляться гражданам, если они выберут такой способ получения платежного документа,... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T14:12+0300

2025-10-21T14:12+0300

2025-10-21T14:12+0300

экономика

финансы

россия

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/img/83270/65/832706594_0:173:3029:1876_1920x0_80_0_0_29a2c78985d8d54da9f46860a159181b.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Бумажные квитанции за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) по-прежнему будут доставляться гражданам, если они выберут такой способ получения платежного документа, это принципиальный момент, сообщил РИА Новости член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике Олег Голов. Минстрой подготовил законопроект, предполагающий переход на электронные платежки за жилищно-коммунальные услуги, написали ранее во вторник "Известия". В материале сообщается, что изменения внесут в Жилищный кодекс для формирования единой цифровой платформы для ЖКХ. Электронные квитанции будут размещаться как в ГИС ЖКХ, так и на портале госуслуг. "Бумажные платежные документы безусловно останутся доступны для всех граждан, кто пожелает их получать. Это принципиальный момент, который заложен в самом законопроекте Минстроя. Переход на электронный формат будет происходить исключительно добровольно - только при наличии согласия самого потребителя. Никакого принуждения не предусмотрено", - сказал Голов. По его словам, если у человека нет доступа к интернету, нет аккаунта на "Госуслугах" или он просто привык к традиционному бумажному формату - "он продолжит получать квитанции в почтовый ящик, как и раньше". "Это касается всех категорий граждан, независимо от возраста и места проживания", - добавил законодатель. Что касается юридической силы электронных платежек - согласно законопроекту Минстроя, предоставление платежных документов в электронной форме через "Госуслуги" будет считаться полноценной доставкой документа потребителю, точно так же, как и доставка на бумажном носителе, уточнил сенатор. "Но это касается только тех граждан, которые зарегистрированы на "Госуслугах" и дали явное согласие на получение платежных документов в электронном виде", - подчеркнул парламентарий. По его мнению, здесь важно найти правильный баланс. "С одной стороны, мы не можем останавливать прогресс - цифровизация это реальность, которая делает жизнь удобнее и безопаснее для многих граждан. Электронные платежки защищают от мошенников с поддельными квитанциями, экономят средства управляющих компаний, которые можно направить на улучшение качества услуг", - пояснил он. С другой стороны, "мы ни в коем случае не должны усложнить жизнь нашему старшему поколению", отметил политик. "Для многих людей привычная бумажная квитанция в почтовом ящике — это не просто документ, это понятный и надежный способ, которым они пользуются десятилетиями. И мы обязаны сохранить для них эту возможность", - уверен законодатель. Голов также отметил, что при рассмотрении законопроекта в Совете Федерации он будет настаивать на том, чтобы переход был максимально мягким и постепенным, чтобы для тех, кто хочет и может пользоваться цифровыми сервисами, была такая возможность, а для тех, кому это сложно или неудобно, сохранялись все традиционные способы. "Молодое поколение уже живет в цифровой среде, а для старшего поколения мы должны обеспечить комфортный темп перехода, без давления и принуждения", - заключил Голов.

https://1prime.ru/20251016/zhku-863533135.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, совет федерации