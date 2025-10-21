https://1prime.ru/20251021/zhku-863769578.html

В Госдуме назвали сроки внедрения электронных платежей за ЖКУ

экономика

россия

финансы

госдума

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Электронные платежки за жилищно-коммунальные услуги можно внедрить по всей России в течение одного-двух лет, рассказала РИА Недвижимость зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Ранее газета "Известия" сообщила, что Минстрой подготовил законопроект, согласно которому электронные платежки за ЖКУ будут выставлять гражданам через ГИС ЖКХ и "Госуслуги". "Если раньше собственник мог выбирать, соглашаться ему на электронную платежку или нет, то теперь, наоборот, поставщики услуг априори предоставляют электронную форму, а от бумажной собственник может отказаться. По такой схеме, на мой взгляд, по всей России электронный документ можно внедрить за несколько лет, год-два. В конце концов, все мы научились очень легко и быстро пользоваться мессенджерами и писать электронные сообщения. За исключением пенсионеров, у которых нет современных телефонов", - сказала Разворотнева, допустив, что около 80% граждан будут готовы перейти на электронные платежки. Глава АНП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая полагает, что переход на электронные платежки может произойти не ранее чем через семь лет, так как некоторым гражданам все еще более удобны бумажные квитанции. Как отметила советник адвокатского бюро БВМП Сусана Киракосян, для многих пенсионеров бумажная квитанция - единственный понятный и привычный документ. "Преимущество бумажных квитанций состоит в том, что вы можете, оплатив эту квитанцию, приложить фискальный чек об оплате, и это станет основанием последующего оспаривания в суде корректности начислений, которые были произведены", - сказал эксперт проекта "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук, отметив, что переход на электронные квитанции займет от пяти до десяти лет. Он также считает, что в случае повсеместного распространения электронных квитанций расходы, которые несли управляющие компании на их доставку в печатном виде, должны быть вычтены из платежей. Например, для некоторых компаний такая отправка уже дешевле на 50-60%, добавила Вепрецкая. В то же время Киракосян отметила вероятность возникновения судебных споров из-за проблем с доставкой электронных счетов. "В отдаленных поселках и некоторых городах интернет отсутствует или работает с перебоями, и перекладывать обязанность по получению платежек на гражданина в таких условиях несправедливо", - обратила внимание юрист, добавив, что возникает вопрос относительно подтверждения того, получил ли гражданин платежку. Член Ассоциации управляющих недвижимостью "Р1" Павел Кузнецов и вовсе считает, что пока внедрить электронные платежки возможно только в Московском регионе.

