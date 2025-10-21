Золото дешевеет на фоне переговоров США и Китая

https://1prime.ru/20251021/zoloto--863743983.html
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром снижается под влиянием нескольких факторов, включая ослабление спроса на надежные активы на фоне планируемой встречи глав США и Китая по вопросам урегулирования торговых отношений, следует из данных торговых площадок и комментария аналитика. По состоянию на 8.57 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 16,99 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,39%, - до 4 342,41 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,81% - до 50,455 доллара за унцию. "Фиксация прибыли и сокращение притока средств в надежные активы вместе ослабили давление на котировки золота сегодня", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). Улучшение ситуации вокруг мировой торговли и снижение геополитических рисков может снизить спрос на "активы-убежища", в том числе на золото. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что все еще планирует встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее через несколько недель, чтобы добиться справедливого торгового соглашения.
