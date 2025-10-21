https://1prime.ru/20251021/zoloto--863743983.html

Золото дешевеет на фоне переговоров США и Китая

Золото дешевеет на фоне переговоров США и Китая - 21.10.2025, ПРАЙМ

Золото дешевеет на фоне переговоров США и Китая

Стоимость золота во вторник утром снижается под влиянием нескольких факторов, включая ослабление спроса на надежные активы на фоне планируемой встречи глав США... | 21.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-21T09:09+0300

2025-10-21T09:09+0300

2025-10-21T09:09+0300

экономика

рынок

торги

сша

китай

южная корея

дональд трамп

си цзиньпин

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg

МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром снижается под влиянием нескольких факторов, включая ослабление спроса на надежные активы на фоне планируемой встречи глав США и Китая по вопросам урегулирования торговых отношений, следует из данных торговых площадок и комментария аналитика. По состоянию на 8.57 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 16,99 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,39%, - до 4 342,41 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,81% - до 50,455 доллара за унцию. "Фиксация прибыли и сокращение притока средств в надежные активы вместе ослабили давление на котировки золота сегодня", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). Улучшение ситуации вокруг мировой торговли и снижение геополитических рисков может снизить спрос на "активы-убежища", в том числе на золото. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что все еще планирует встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее через несколько недель, чтобы добиться справедливого торгового соглашения.

https://1prime.ru/20251020/zoloto-863727016.html

сша

китай

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, китай, южная корея, дональд трамп, си цзиньпин, comex