Биржевая цена на золото усиливает падение
2025-10-21T17:41+0300
МОСКВА, 21 окт - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото во вторник усиливает падение, которое достигло 5%, следует из данных торгов. По состоянию на 17.37 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 214,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 4,93%, - до 4 145,3 доллара за тройскую унцию. Минимально показатель во вторник опускался до 4 133 долларов.
