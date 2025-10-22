https://1prime.ru/20251022/5g-863820132.html
Минцифры пересматривает сроки проведения аукциона на частоты для 5G
2025-10-22T21:15+0300
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Аукцион на частоты для сетей связи 5G может не состояться в 2025 году, сейчас Минцифры пересматривает условия и сроки, заявили начальник управления разрешительной работы в сфере связи Роскомнадзора Владимир Родионов и директор департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрий Тур на форуме "Спектр-2025". "Было принято решение о проведении торгов. Но недавно к нам поступила отмена приказа минцифровского. Видимо, торгов не будет в этом году", - сказал Родионов. "Мы обсуждаем и условия выделения, сроки, формат в том числе самих обременений по покрытию городов-миллионников и иных городов, и в том числе вопрос использования других частот в режиме технологической нейтральности. И даже вопрос выносили предварительно на рассмотрение в ГКЧР в октябре. Вопрос условно не был поддержан, мы его пообсуждали принесли на следующее заседание комиссии. Поэтому мы вынуждены были принять приказ по отмене той процедуры, которую Роскомнадзор начал. Поэтому сейчас эти консультации продолжаются", - сказал Тур. Он отметил, что условия, которые были приняты ранее, предполагали построение сетей в диапазоне 4800-4990 МГц, операторы не поддержали изначально. "Мы, понимая этот фактор, вступили в дискуссию с операторами связи по поводу модификации условий. Сейчас эта работа продолжается", - сказал Тур. По его словам, в ближайшее время Минцифры уточнит эти условия. Ранее в октябре Минцифры РФ предложило операторам связи отказаться от стартовой цены на аукционах частот для 5G для повышения их привлекательности, рассказывал журналистам глава ведомства Максут Шадаев. Другим предложением, добавил министр, стала возможность использования ранее выделенных диапазонов частот для разворачивания сетей 5G на принципе технейтральности "с использованием базовых станций 5G иностранных до момента появления полноценных российских". В апреле Шадаев сообщал, что министерство до конца года проведет первые аукционы по распределению частот 5G. В июле Минцифры сообщало, что на аукцион будет выставлено два лота в полосе радиочастот 4800-4990 МГц, их начальная стоимость составит 26,2 миллиарда рублей и 21,2 миллиарда рублей. Каждый лот включает в себя право на получение лицензий на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи и по передаче данных, а также телематических услуг. Для строительства сетей 5G будут использоваться российские базовые станции.
