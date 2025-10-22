https://1prime.ru/20251022/agro-863502284.html

Карта агроэкспорта на пять лет вперёд: кто и чем будет кормить мир

22.10.2025

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Очень скоро мир столкнется с серьезными вызовами в сфере продовольственной безопасности. Согласно прогнозам, к 2030 году население планеты достигнет 8,6 миллиардов человек. В этом сходятся как западные исследователи, так и представители стран БРИКС. Но рост населения неравномерен и обеспечивается, в первую очередь, странами Африки к югу от Сахары. При этом здесь прогнозируется увеличение ежедневной доступности калорий на душу населения лишь на 2,5% в течение следующего пятилетия — до 2500 ккал к 2030 году.Причины столь незначительного роста калорийности, отстающего от прироста населения этих стран, стоит искать не только в слабости африканских экономик и низких доходах населения, но и в изменениях климата, негативно сказывающихся на урожайности.Изменение климата ― реальная угроза для мирового сельского хозяйства?По мнению экспертов, при росте среднегодовой температуры на каждый 1 градус Цельсия производство основных сельскохозяйственных культур будет снижаться на 4%. Это также будет приводить к потере 120 ккал на человека в сутки, считает Стэнфордский университет. Мнение об опасности изменения климата (в сторону потепления и его большей нестабильности в связи с учащением засух и наводнений) является господствующим для истеблишмента большей части ЕС и демократической партии США.Согласно альтернативным оценкам, например, Министерства энергетики США от 23 июня 2025 года, повышение углекислого газа в атмосфере, напротив, может способствовать лучшей урожайности и стимулировать рост растений. А потепление, в свою очередь, даёт возможность появления теплолюбивых культур, к примеру, в России и Канаде.Однако тревогу вызывают учащение засух и дефицит влаги в почве, приводящие к ухудшению качества посевов и снижению темпов роста культур. Недавний пример осенней засухи 2024 года наглядно продемонстрировал, как неблагоприятные погодные условия могут повлиять на всхожесть и развитие корневой системы растений. При этом, по данным Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием от 2022 года, засухи происходят уже на 29% чаще, чем ранее.Помимо засух, на калорийность мирового урожая существенно влияет изменение структуры посевных площадей и переориентация аграриев на более прибыльные культуры, такие как рапс, сафлор, чечевица.Что будут есть в миреВ развитых странах в ближайшие 5 лет тренд на "органические" продукты с минимумом переработки сохранится, если не случится резкого снижения доходов населения. Популярность нарастят безглютеновые и безлактозные продукты, а также мясо и молочные изделия без антибиотиков, продукция с меньшим количеством пищевых добавок. Мировые производители, способные подтвердить экологичность своей продукции и отсутствие вредных добавок, получат значительное конкурентное преимущество. Но для российских агропроизводителей рынок ЕС закрыт. Рынок США ограничен для морепродуктов и алкоголя из РФ, остается крайне конкурентным для других категорий продукции.Рынок будет стимулировать российских аграриев и дальше специализироваться на развивающихся странах Глобального Юга с невысоким подушевым доходом, странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. На этих рынках сохранят свою востребованность традиционные базовые культуры, которые являются основой продовольственной безопасности многих стран: пшеница, масличные культуры, включая подсолнечник и рапс, а также кормовые культуры.В этих странах продолжается урбанизация, рост грамотности населения. Важную роль сыграет специализированное питание, ориентированное на различные группы потребителей. Продукты для диетического питания, суперфуды, функциональные добавки и специализированное питание для разных возрастных групп будут формировать отдельные сегменты рынка. При этом особое внимание будет уделяться продуктам длительного хранения и семенам высокого качества. Повышенный спрос прогнозируется и для функциональных продуктов питания с добавленной ценностью, обогащенных витаминами и минералами.Будет и далее расти потребление в мусульманских странах. Халяльные мясо и мясопродукты, молочная продукция, а также переработанная сельхозпродукция останутся в числе приоритетных экспортных товаров для России.Лидеры мирового агроэкспортаЛидерами мирового рынка агроэкспорта на сегодняшний день являются США, Китай, ЕС (Франция, Нидерланды, Германия, Испания и Италия), Канада, Бразилия и Россия. Но ориентироваться стоит на Бразилию. Такие крупнейшие экспортеры продовольствия, как США (экспорт на 120 млрд долларов в год по итогам 2024 года), Китай (более 60 млрд) и Германия (более 50 млрд), сами являются нетто-импортерами, то есть покупают еще больше, чем продают.Для России же важно положительное сальдо торгового баланса, и аграрии должны стремиться к тому, чтобы не только закрыть потребности внутреннего рынка, но и продать значительно больше, чем будет закуплено. Таким нетто-экспортером с объемом экспорта продовольствия в 129 млрд долларов США является Бразилия. Положительное сальдо составляет около 110 млрд — страна покупает продуктов только на 19 млрд, продавая на 129 млрд (по данным торгового баланса за 2024 год).Каковы же отечественные результаты? Физический объем поставок на экспорт достиг 109 млн тонн продукции АПК за 2024 год (на 42,6 млрд долларов США). В 2023 году общий объем экспорта составлял более 45 млрд долларов. В соответствии с указом президента РФ, к 2030 году перед АПК стоит задача нарастить экспорт агропродукции в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, в денежном выражении он должен достичь уровня в 55 млрд долларов.Наращивать объем поставок в тоннах за счет зерновых и растительных масел можно и далее (в зависимости от урожайности в РФ и ключевых странах-покупателях). Однако аграриям необходимо активнее переходить к более маржинальным продуктам, поставки которых при меньшем абсолютном весе будут дороже.Экспорт всех зерновых из России мы оцениваем в перспективе в 87-90 млн тонн при стоимости этого экспорта в 22-23 млрд долларов к 2030 году. По сое потенциал России мы оцениваем в дополнительные 7-8 млн тонн на экспорт к 2030 году, если аграрии будут расширять посевы. Основным рынком сбыта данной культуры останется Китай, как и сегодня.Мировой рынок продовольствия в 2025 году оценивается примерно в 9,4 трлн долларов. Он прибавил в стоимостном выражении около 6% к 2024 году. Однако не стоит ожидать продолжения столь высокого роста. При этом, по данным ФАО ООН, к 2022 году мировой экспорт продовольствия составлял около 1,9 трлн долларов (к 2025 году мы оцениваем его примерно в 2,1 трлн). Начиная с 2020 года среднегодовая доля России в нём составляет около 40 млрд (приблизительно 2%). Но у нашей страны есть все шансы изменить этот расклад, увеличив долю за счет роста рынка.Так, сегодня РФ, по различным оценкам, входит в 10-ку лидеров поставок продовольствия в объеме (по тоннажу) и 20-ку — по стоимости. С 2020 года объем поставок одних только зерновых из РФ (пшеницы, ячменя, кукурузы, сои) превышает 42 млн тонн ежегодно. Экспорт за эти годы составлял 40-42 млрд долларов, импорт — 35-37 млрд. Необходимо увеличивать этот разрыв не только за счет объемов зерновых и роста тоннажа, но, в первую очередь, за счет роста продаж на внешних рынках продуктов глубокой переработки, мяса, а также менее массовых, но более дорогих агрокультур.Автор - Наталья Згурская, генеральный директор ООО “Землица” (входит в ГК “Кириллица”)

