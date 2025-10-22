Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-22T05:40+0300
2025-10-22T05:40+0300
бизнес
мировая экономика
китай
кнр
пекин
airbus
ес
a320neo
ПЕКИН, 22 окт – ПРАЙМ. Французская авиастроительная корпорация Airbus полностью уверена в развитии китайской экономики и отрасли гражданской авиации, заявил генеральный директор Airbus Гийом Фори на встрече с министром коммерции КНР Ван Вэньтао в Пекине. "Airbus полностью уверен в развитии китайской экономики и отрасли гражданской авиации. Введение в эксплуатацию второй линии окончательной сборки самолетов A320 в Тяньцзине создает благоприятные условия для укрепления сотрудничества Airbus с Китаем", - заявил Фори, слова которого в среду приводит министерство коммерции КНР на своем сайте. Он подчеркнул, что "Airbus стремится и дальше расширять свое присутствие на китайском рынке и вносить вклад в развитие торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Францией, а также КНР и ЕС". Airbus в этом году отмечает 40-летие выхода на китайский рынок, и в этом году должно завершиться строительство второй линии окончательной сборки самолетов семейства Airbus A320 в городе Тяньцзинь на севере КНР. Цех, ангар и другие вспомогательные сооружения второй линии занимают площадь более 128 тысяч квадратных метров, создание второй линии направлено на дальнейшее расширение сборочных мощностей для семейства A320 в Китае. Первая линия сборки самолетов Airbus в Тяньцзине была сдана в эксплуатацию в 2008 году, и, согласно данным агентства Синьхуа, за период с 2008 года по октябрь 2024 года компания Airbus Tianjin поставила более 750 самолетов семейства A320, 16 самолетов A330 и 24 самолета A350.
бизнес, мировая экономика, китай, кнр, пекин, airbus, ес, a320neo
Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Пекин, Airbus, ЕС, A320neo
05:40 22.10.2025
 
Airbus уверен в развитии китайской экономики и отрасли гражданской авиации

ПЕКИН, 22 окт – ПРАЙМ. Французская авиастроительная корпорация Airbus полностью уверена в развитии китайской экономики и отрасли гражданской авиации, заявил генеральный директор Airbus Гийом Фори на встрече с министром коммерции КНР Ван Вэньтао в Пекине.
"Airbus полностью уверен в развитии китайской экономики и отрасли гражданской авиации. Введение в эксплуатацию второй линии окончательной сборки самолетов A320 в Тяньцзине создает благоприятные условия для укрепления сотрудничества Airbus с Китаем", - заявил Фори, слова которого в среду приводит министерство коммерции КНР на своем сайте.
Он подчеркнул, что "Airbus стремится и дальше расширять свое присутствие на китайском рынке и вносить вклад в развитие торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Францией, а также КНР и ЕС".
Airbus в этом году отмечает 40-летие выхода на китайский рынок, и в этом году должно завершиться строительство второй линии окончательной сборки самолетов семейства Airbus A320 в городе Тяньцзинь на севере КНР.
Цех, ангар и другие вспомогательные сооружения второй линии занимают площадь более 128 тысяч квадратных метров, создание второй линии направлено на дальнейшее расширение сборочных мощностей для семейства A320 в Китае.
Первая линия сборки самолетов Airbus в Тяньцзине была сдана в эксплуатацию в 2008 году, и, согласно данным агентства Синьхуа, за период с 2008 года по октябрь 2024 года компания Airbus Tianjin поставила более 750 самолетов семейства A320, 16 самолетов A330 и 24 самолета A350.
 
