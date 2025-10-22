"Акрон" 29 октября соберет заявки на облигации в долларах

https://1prime.ru/20251022/akron-863822475.html
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. "Акрон" планирует 29 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в долларах, с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет 8-8,25% годовых. Планируемый объем размещения будет определен позднее. Компания планирует разместить трехлетние (срок обращения - 1 230 дней) облигации серии БО-002Р-01 с ежемесячной выплатой купонов и погашением амортизационными частями. Номинальная стоимость облигаций - 1000 долларов. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России. Техническая часть размещения предварительно назначена на 31 октября. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. "Акрон" планирует 29 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в долларах, с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов составляет 8-8,25% годовых. Планируемый объем размещения будет определен позднее.
Компания планирует разместить трехлетние (срок обращения - 1 230 дней) облигации серии БО-002Р-01 с ежемесячной выплатой купонов и погашением амортизационными частями. Номинальная стоимость облигаций - 1000 долларов. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России
Техническая часть размещения предварительно назначена на 31 октября. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов среды