"Акрон" 29 октября соберет заявки на облигации в долларах

2025-10-22T21:58+0300

экономика

рынок

финансы

россия

акрон

банк россия

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. "Акрон" планирует 29 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в долларах, с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет 8-8,25% годовых. Планируемый объем размещения будет определен позднее. Компания планирует разместить трехлетние (срок обращения - 1 230 дней) облигации серии БО-002Р-01 с ежемесячной выплатой купонов и погашением амортизационными частями. Номинальная стоимость облигаций - 1000 долларов. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России. Техническая часть размещения предварительно назначена на 31 октября. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".

2025

