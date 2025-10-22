Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Акрон" 29 октября соберет заявки на облигации в долларах - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251022/akron-863822475.html
"Акрон" 29 октября соберет заявки на облигации в долларах
"Акрон" 29 октября соберет заявки на облигации в долларах - 22.10.2025, ПРАЙМ
"Акрон" 29 октября соберет заявки на облигации в долларах
"Акрон" планирует 29 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в долларах, с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T21:58+0300
2025-10-22T21:58+0300
экономика
рынок
финансы
россия
акрон
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75740/76/757407616_0:32:600:370_1920x0_80_0_0_bfbb9607fa862f2fd917bdc5b19be517.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. "Акрон" планирует 29 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в долларах, с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет 8-8,25% годовых. Планируемый объем размещения будет определен позднее. Компания планирует разместить трехлетние (срок обращения - 1 230 дней) облигации серии БО-002Р-01 с ежемесячной выплатой купонов и погашением амортизационными частями. Номинальная стоимость облигаций - 1000 долларов. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России. Техническая часть размещения предварительно назначена на 31 октября. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".
https://1prime.ru/20251022/rynok-863819281.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75740/76/757407616_32:0:568:402_1920x0_80_0_0_3002a99a368cac05d2e631985a555fa6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, финансы, россия, акрон, банк россия
Экономика, Рынок, Финансы, РОССИЯ, Акрон, банк Россия
21:58 22.10.2025
 
"Акрон" 29 октября соберет заявки на облигации в долларах

"Акрон" планирует 29 октября собрать заявки на биржевые облигации в долларах

"Акрон"
Акрон
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. "Акрон" планирует 29 октября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации, номинированные в долларах, с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов составляет 8-8,25% годовых. Планируемый объем размещения будет определен позднее.
Компания планирует разместить трехлетние (срок обращения - 1 230 дней) облигации серии БО-002Р-01 с ежемесячной выплатой купонов и погашением амортизационными частями. Номинальная стоимость облигаций - 1000 долларов. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 31 октября. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".
График - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов среды
20:55
 
ЭкономикаРынокФинансыРОССИЯАкронбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала