Российский рынок акций растет более чем на процент - 22.10.2025
Российский рынок акций растет более чем на процент
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды растет более чем на 1%, следует из данных Московской биржи. | 22.10.2025
2025-10-22T12:38+0300
2025-10-22T12:38+0300
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды растет более чем на 1%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.27 мск увеличивается на 1,29% относительно предыдущего закрытия, до 2666,27 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,79% до 1071,44 пункта. В частности, заметно дорожают бумаги ЮГК (+2,8%), АФК "Система" (+1,8%), "Норникеля" (+1,7%). Дешевеют бумаги "Татнефти" (-1%), "Т-Техно" (-0,5%), префы Сбербанка (-0,5%). После широких колебаний накануне, в среду ожидается также волатильный день, считает Екатерина Крылова из ПСБ. "Мы ждем, что индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2630-2700 пунктов", - оценивает она. В среду Банк России опубликует октябрьскую оценку инфляционных ожиданий населения, напоминает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "На фоне удорожания "товаров-маркеров" (особенно бензина) и новостного фона вокруг повышения НДС инфляционные ожидания должны вырасти. Такая динамика будет ожидаемой для ЦБ, но, если градус роста показателя будет особенно резким, на рынке сильно ухудшатся настроения в ожидании "паузы" в снижении ключевой ставки на заседании в пятницу", - заключает он.
12:38 22.10.2025
 
Российский рынок акций растет более чем на процент

Индекс Мосбиржи в основную торговую сессию среды вырос более чем на процент

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды растет более чем на 1%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 12.27 мск увеличивается на 1,29% относительно предыдущего закрытия, до 2666,27 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,79% до 1071,44 пункта.
В частности, заметно дорожают бумаги ЮГК (+2,8%), АФК "Система" (+1,8%), "Норникеля" (+1,7%). Дешевеют бумаги "Татнефти" (-1%), "Т-Техно" (-0,5%), префы Сбербанка (-0,5%).
После широких колебаний накануне, в среду ожидается также волатильный день, считает Екатерина Крылова из ПСБ. "Мы ждем, что индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2630-2700 пунктов", - оценивает она.
В среду Банк России опубликует октябрьскую оценку инфляционных ожиданий населения, напоминает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"На фоне удорожания "товаров-маркеров" (особенно бензина) и новостного фона вокруг повышения НДС инфляционные ожидания должны вырасти. Такая динамика будет ожидаемой для ЦБ, но, если градус роста показателя будет особенно резким, на рынке сильно ухудшатся настроения в ожидании "паузы" в снижении ключевой ставки на заседании в пятницу", - заключает он.
