https://1prime.ru/20251022/aktsii-863802202.html
Российский рынок акций растет более чем на процент
Российский рынок акций растет более чем на процент - 22.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет более чем на процент
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды растет более чем на 1%, следует из данных Московской биржи. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T12:38+0300
2025-10-22T12:38+0300
2025-10-22T12:38+0300
рынок
акции
торги
мосбиржа
югк
афк "система"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859666780_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_d16c4d39b1d2eb66d8a88f1560df115c.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды растет более чем на 1%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.27 мск увеличивается на 1,29% относительно предыдущего закрытия, до 2666,27 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,79% до 1071,44 пункта. В частности, заметно дорожают бумаги ЮГК (+2,8%), АФК "Система" (+1,8%), "Норникеля" (+1,7%). Дешевеют бумаги "Татнефти" (-1%), "Т-Техно" (-0,5%), префы Сбербанка (-0,5%). После широких колебаний накануне, в среду ожидается также волатильный день, считает Екатерина Крылова из ПСБ. "Мы ждем, что индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2630-2700 пунктов", - оценивает она. В среду Банк России опубликует октябрьскую оценку инфляционных ожиданий населения, напоминает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "На фоне удорожания "товаров-маркеров" (особенно бензина) и новостного фона вокруг повышения НДС инфляционные ожидания должны вырасти. Такая динамика будет ожидаемой для ЦБ, но, если градус роста показателя будет особенно резким, на рынке сильно ухудшатся настроения в ожидании "паузы" в снижении ключевой ставки на заседании в пятницу", - заключает он.
https://1prime.ru/20251022/zoloto-863796102.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859666780_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_c601b8475eed100e4133e21103bd8d73.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, торги, мосбиржа, югк, афк "система"
Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, ЮГК, АФК "Система"
Российский рынок акций растет более чем на процент
Индекс Мосбиржи в основную торговую сессию среды вырос более чем на процент
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды растет более чем на 1%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи
к 12.27 мск увеличивается на 1,29% относительно предыдущего закрытия, до 2666,27 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,79% до 1071,44 пункта.
В частности, заметно дорожают бумаги ЮГК (+2,8%), АФК "Система" (+1,8%), "Норникеля" (+1,7%). Дешевеют бумаги "Татнефти" (-1%), "Т-Техно" (-0,5%), префы Сбербанка (-0,5%).
После широких колебаний накануне, в среду ожидается также волатильный день, считает Екатерина Крылова из ПСБ
. "Мы ждем, что индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2630-2700 пунктов", - оценивает она.
В среду Банк России
опубликует октябрьскую оценку инфляционных ожиданий населения, напоминает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"На фоне удорожания "товаров-маркеров" (особенно бензина) и новостного фона вокруг повышения НДС инфляционные ожидания должны вырасти. Такая динамика будет ожидаемой для ЦБ, но, если градус роста показателя будет особенно резким, на рынке сильно ухудшатся настроения в ожидании "паузы" в снижении ключевой ставки на заседании в пятницу", - заключает он.
Золото дорожает на шесть процентов