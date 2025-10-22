Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок умеренно растет - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251022/aktsii-863807630.html
Российский рынок умеренно растет
Российский рынок умеренно растет - 22.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок умеренно растет
Российский рынок акций демонстрирует днем среды умеренный рост на фоне некоторого улучшения геополитической новостной повестки, следует из данных торгов на... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T15:28+0300
2025-10-22T15:28+0300
экономика
рынок
торги
индексы
сша
рф
венгрия
петер сийярто
марко рубио
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859666780_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_d16c4d39b1d2eb66d8a88f1560df115c.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует днем среды умеренный рост на фоне некоторого улучшения геополитической новостной повестки, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.23 мск рос на 0,86% - до 2 655,11 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,91%, до 62,49 доллара за баррель. "Поддержку рынку оказали заявления официальных представителей о продолжении подготовки к саммиту России и США, а также сообщения о предстоящей встрече министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с госсекретарем США Марко Рубио, на которой планируется обсудить детали саммита РФ-США. Дополнительным фактором поддержки стали комментарии пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о необходимости проведения встречи при условии тщательной подготовки", - комментирует Максим Абрамов ФГ "Финам". "После вчерашнего падения на фоне новостей о переносе встречи главы российского МИД и госсекретаря США индекс Мосбиржи начинает постепенно восстанавливаться", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Подробности насчёт судьбы этой встречи во многом влияют на ожидания и настроения биржевых игроков - от этого, как минимум, зависит, будут ли США вводить дополнительные санкции в отношении России, добавил он. Лидеры роста и снижения котировок "Небольшой импульс к росту получают и бумаги ИТ-компаний на фоне вчерашнего заявления Минфина о возможности сохранения льгот на уплату НДС при покупке отечественного ПО", - рассказал Силаев. В лидерах роста акции "Сургутнефтегаза" (привилегированные, +2,63%), ОГК-2 (+2,52%), Мосбиржи (+2,36%), ТГК-1 (+2,35%), "Башнефти" (+1,69%). В лидерах снижения акции "Эн+груп" (−1,73%), "Т-Технологий" (−1,62%), "Позитива" (−1,46%), "Татнефти" (−1,39%). Прогнозы "Во второй половине дня внимание рынка будет сосредоточено на данных Росстата по инфляции и промышленному производству, а также на оперативной справке Банка России об инфляционных ожиданиях и потребительских настроениях, что станет ключевым индикатором для дальнейшей денежно-кредитной политики", - отметил Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер". "Во второй половине торгов возможна коррекция и ослабление индексов, поскольку участники рынка предпочитают занять выжидательную позицию перед решением Банка России и новостями по санкционной повестке", - считает Абрамов. Вероятно, закрытие будет в "красной зоне", заключает эксперт.
https://1prime.ru/20251022/zoloto-863796102.html
https://1prime.ru/20251022/neft-863807446.html
сша
рф
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859666780_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_c601b8475eed100e4133e21103bd8d73.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, сша, рф, венгрия, петер сийярто, марко рубио, дмитрий песков, мосбиржа, банк россия, финам
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, США, РФ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, Марко Рубио, Дмитрий Песков, Мосбиржа, банк Россия, Финам
15:28 22.10.2025
 
Российский рынок умеренно растет

Российский рынок умеренно растет на фоне улучшения геополитической повестки

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует днем среды умеренный рост на фоне некоторого улучшения геополитической новостной повестки, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.23 мск рос на 0,86% - до 2 655,11 пункта.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,91%, до 62,49 доллара за баррель.
"Поддержку рынку оказали заявления официальных представителей о продолжении подготовки к саммиту России и США, а также сообщения о предстоящей встрече министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с госсекретарем США Марко Рубио, на которой планируется обсудить детали саммита РФ-США. Дополнительным фактором поддержки стали комментарии пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о необходимости проведения встречи при условии тщательной подготовки", - комментирует Максим Абрамов ФГ "Финам".
"После вчерашнего падения на фоне новостей о переносе встречи главы российского МИД и госсекретаря США индекс Мосбиржи начинает постепенно восстанавливаться", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Золото дорожает на шесть процентов
10:24
Подробности насчёт судьбы этой встречи во многом влияют на ожидания и настроения биржевых игроков - от этого, как минимум, зависит, будут ли США вводить дополнительные санкции в отношении России, добавил он.

Лидеры роста и снижения котировок

"Небольшой импульс к росту получают и бумаги ИТ-компаний на фоне вчерашнего заявления Минфина о возможности сохранения льгот на уплату НДС при покупке отечественного ПО", - рассказал Силаев.
В лидерах роста акции "Сургутнефтегаза" (привилегированные, +2,63%), ОГК-2 (+2,52%), Мосбиржи (+2,36%), ТГК-1 (+2,35%), "Башнефти" (+1,69%).
В лидерах снижения акции "Эн+груп" (−1,73%), "Т-Технологий" (−1,62%), "Позитива" (−1,46%), "Татнефти" (−1,39%).

Прогнозы

"Во второй половине дня внимание рынка будет сосредоточено на данных Росстата по инфляции и промышленному производству, а также на оперативной справке Банка России об инфляционных ожиданиях и потребительских настроениях, что станет ключевым индикатором для дальнейшей денежно-кредитной политики", - отметил Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер".
"Во второй половине торгов возможна коррекция и ослабление индексов, поскольку участники рынка предпочитают занять выжидательную позицию перед решением Банка России и новостями по санкционной повестке", - считает Абрамов.
Вероятно, закрытие будет в "красной зоне", заключает эксперт.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Нефть дорожает в ожидании статистики по запасам в США
15:25
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыСШАРФВЕНГРИЯПетер СийяртоМарко РубиоДмитрий ПесковМосбиржабанк РоссияФинам
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала