Российский рынок умеренно растет

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует днем среды умеренный рост на фоне некоторого улучшения геополитической новостной повестки, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.23 мск рос на 0,86% - до 2 655,11 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,91%, до 62,49 доллара за баррель. "Поддержку рынку оказали заявления официальных представителей о продолжении подготовки к саммиту России и США, а также сообщения о предстоящей встрече министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с госсекретарем США Марко Рубио, на которой планируется обсудить детали саммита РФ-США. Дополнительным фактором поддержки стали комментарии пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о необходимости проведения встречи при условии тщательной подготовки", - комментирует Максим Абрамов ФГ "Финам". "После вчерашнего падения на фоне новостей о переносе встречи главы российского МИД и госсекретаря США индекс Мосбиржи начинает постепенно восстанавливаться", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Подробности насчёт судьбы этой встречи во многом влияют на ожидания и настроения биржевых игроков - от этого, как минимум, зависит, будут ли США вводить дополнительные санкции в отношении России, добавил он. Лидеры роста и снижения котировок "Небольшой импульс к росту получают и бумаги ИТ-компаний на фоне вчерашнего заявления Минфина о возможности сохранения льгот на уплату НДС при покупке отечественного ПО", - рассказал Силаев. В лидерах роста акции "Сургутнефтегаза" (привилегированные, +2,63%), ОГК-2 (+2,52%), Мосбиржи (+2,36%), ТГК-1 (+2,35%), "Башнефти" (+1,69%). В лидерах снижения акции "Эн+груп" (−1,73%), "Т-Технологий" (−1,62%), "Позитива" (−1,46%), "Татнефти" (−1,39%). Прогнозы "Во второй половине дня внимание рынка будет сосредоточено на данных Росстата по инфляции и промышленному производству, а также на оперативной справке Банка России об инфляционных ожиданиях и потребительских настроениях, что станет ключевым индикатором для дальнейшей денежно-кредитной политики", - отметил Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер". "Во второй половине торгов возможна коррекция и ослабление индексов, поскольку участники рынка предпочитают занять выжидательную позицию перед решением Банка России и новостями по санкционной повестке", - считает Абрамов. Вероятно, закрытие будет в "красной зоне", заключает эксперт.

