Алжир заинтересован в расширении сотрудничества с Россией

Алжир заинтересован в расширении сотрудничества с Россией

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ, Прохор Доренко. Алжир заинтересован в расширении торгово-экономического сотрудничества с Россией, рассчитывает на приход крупного российского бизнеса в страну, заявил в беседе с РИА Новости алжирский депутат, представитель парламентской группы алжирско-российской дружбы в Национальном народном собрании Мухаммед Туиль. "Сегодня Алжир полностью открыт для сотрудничества… Мы не видим более подходящего партнера, чем Россия, так как наше партнерство построено на принципе взаимной выгоды, а не на излишне политизированных отношениях, которые существуют между рядом других стран", - сказал он. Парламентарий отметил, что российские компании могут занять свои наши на алжирском рынке в различных областях, включая нефтегазовую и технологическую отрасли. "Не стоит забывать про здравоохранение, промышленность, горнодобывающую отрасль, электроэнергетику. К слову, совсем недавно мы приняли закон об упрощении системы участия иностранных компании в горнодобывающей промышленности. У российских компаний широкое поле для деятельности в абсолютно разных сферах, но при условии сотрудничества с алжирскими компаниями", - добавил Туиль. По словам собеседника агентства, товарооборот между странами в настоящее время не превышает 2,5 миллиарда долларов. При этом он оценил объем сотрудничества между Россией и Алжиром в военно-технической сфере в 7-12 миллиардов долларов. Ранее председатель Российско-Арабского делового совета Сергей Горьков рассказал в беседе с РИА Новости, что рынок Алжира представляет большой интерес для российского бизнеса. Вместе с тем он отметил бюрократические трудности, с которыми сталкиваются отечественные компании при ведении своей деятельности на территории республики. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

