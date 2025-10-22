https://1prime.ru/20251022/analitiki-863790319.html

Аналитики Сбербанка рассказали о ключевой ставке для оживления экономики

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Для полноценного оживления инвестиций и экономической активности в России необходима ключевая ставка на уровне 15% на конец 2025 года и 11% к концу 2026 года, считают аналитики Центра макроэкономических исследований Сбербанка. "Текущая ставка в 17% не привела к заметному смягчению денежно-кредитных условий. Это выражается в том, что реальная ключевая ставка остается рекордно высокой - на уровне 13% - и продолжает сдерживать экономический рост. При этом ситуация в экономике усложнилась. Бизнес продолжает ставить на стоп новые проекты, и поэтому потребуется еще больше времени, чтобы разбудить инвестиционную активность", - рассказали РИА Новости аналитики. "По нашим оценкам, для полноценного оживления экономики необходима ключевая ставка 11% к концу 2026 года и 15% на конец этого года", - полагают в Сбербанке. По мнению аналитиков, в случае если ключевая ставка останется вблизи текущего уровня в 17% в четвертом квартале 2025 года и в первом квартале 2026 года, экономика рискует оказаться в рецессии в первом-третьем кварталах 2026 года. "До сентябрьского решения Банка России замедлить скорость снижения ключевой ставки с 200 базисных пунктов до 100 базисных пунктов прогноз роста ВВП в 2026 году составлял 1,7% год к году, однако продолжительная пауза в снижении ставки вместе с эффектом от повышения НДС могут снизить этот прогноз на 1,6 процентного пункта, до 0,1% год к году", - отмечают аналитики. Чтобы избежать замедления экономики и длительной паузы в инвестициях, ЦБ нужно увеличить скорость снижения ключевой ставки с учетом фактического изменения экономических условий: низкой инфляции и близкого к нулю роста деловой активности, подытожили они. Банк России по итогам заседания совета директоров 12 сентября ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 24 октября. Минэкономразвития в сентябре понизило прогноз роста ВВП России на текущий год до 1% с апрельских 2,5%, на 2026 год - до 1,3% с 2,4% вследствие наблюдающегося постепенного охлаждения экономики, но уже в 2027 году ждет ускорения роста до 2,8%. При этом министерство сохранило прогноз роста инвестиций в основной капитал в РФ на 2025 год в 1,7%, допускает их снижение в 2026 году на 0,5% с учетом высокой базы последних лет.

