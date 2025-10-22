Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России снизилось производство легковых автомобилей
В России снизилось производство легковых автомобилей
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России по итогам января-сентября 2025 года составило 487 тысяч единиц, что на 2,7% меньше, чем за девять месяцев 2024 года, в сентябре было выпущено 66,5 тысячи легковушек - на 1,7% меньше, чем годом ранее, следует из данных Росстата. Выпуск грузовиков за январь-сентябрь сократился на 30,4% к аналогичному периоду прошлого года и составил 97,4 тысячи машин. В сентябре снижение производства составило 41,4% в годовом выражении, а в абсолютных цифрах было выпущено 11,1 тысячи единиц. Производство автобусов массой до пяти тонн за девять месяцев сократилось на 30,8% в годовом выражении - до 11 тысяч штук, а в сентябре - на 51,5%, до около 800 штук. Производство автобусов массой более пяти тонн за январь-сентябрь снизилось на 34,9% - до 7,1 тысячи штук. За сентябрь снижение составило 18% - до тысячи единиц техники. Производство двигателей внутреннего сгорания (ДВС) за девять месяцев этого года снизилось на 9% и составило 151 тысячу штук. А в сентябре выпуск ДВС сократился на 21,6% в годовом выражении - до 15,3 тысячи штук.
бизнес, россия, росстат
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Росстат
19:50 22.10.2025
 
В России снизилось производство легковых автомобилей

Росстат: производство легковых автомобилей в РФ в январе-сентябре снизилось на 2,7%

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России по итогам января-сентября 2025 года составило 487 тысяч единиц, что на 2,7% меньше, чем за девять месяцев 2024 года, в сентябре было выпущено 66,5 тысячи легковушек - на 1,7% меньше, чем годом ранее, следует из данных Росстата.
Выпуск грузовиков за январь-сентябрь сократился на 30,4% к аналогичному периоду прошлого года и составил 97,4 тысячи машин. В сентябре снижение производства составило 41,4% в годовом выражении, а в абсолютных цифрах было выпущено 11,1 тысячи единиц.
Производство автобусов массой до пяти тонн за девять месяцев сократилось на 30,8% в годовом выражении - до 11 тысяч штук, а в сентябре - на 51,5%, до около 800 штук. Производство автобусов массой более пяти тонн за январь-сентябрь снизилось на 34,9% - до 7,1 тысячи штук. За сентябрь снижение составило 18% - до тысячи единиц техники.
Производство двигателей внутреннего сгорания (ДВС) за девять месяцев этого года снизилось на 9% и составило 151 тысячу штук. А в сентябре выпуск ДВС сократился на 21,6% в годовом выражении - до 15,3 тысячи штук.
"АвтоВАЗ" рассказал о планах по сбору автомобилей Lada на 2026 год
