https://1prime.ru/20251022/avtomobili-863816110.html

В России снизилось производство легковых автомобилей

В России снизилось производство легковых автомобилей - 22.10.2025, ПРАЙМ

В России снизилось производство легковых автомобилей

Производство легковых автомобилей в России по итогам января-сентября 2025 года составило 487 тысяч единиц, что на 2,7% меньше, чем за девять месяцев 2024 года,... | 22.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T19:50+0300

2025-10-22T19:50+0300

2025-10-22T19:50+0300

экономика

бизнес

россия

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861035361_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_9a9505d55137c9ad6d2d39867cdc5293.jpg

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России по итогам января-сентября 2025 года составило 487 тысяч единиц, что на 2,7% меньше, чем за девять месяцев 2024 года, в сентябре было выпущено 66,5 тысячи легковушек - на 1,7% меньше, чем годом ранее, следует из данных Росстата. Выпуск грузовиков за январь-сентябрь сократился на 30,4% к аналогичному периоду прошлого года и составил 97,4 тысячи машин. В сентябре снижение производства составило 41,4% в годовом выражении, а в абсолютных цифрах было выпущено 11,1 тысячи единиц. Производство автобусов массой до пяти тонн за девять месяцев сократилось на 30,8% в годовом выражении - до 11 тысяч штук, а в сентябре - на 51,5%, до около 800 штук. Производство автобусов массой более пяти тонн за январь-сентябрь снизилось на 34,9% - до 7,1 тысячи штук. За сентябрь снижение составило 18% - до тысячи единиц техники. Производство двигателей внутреннего сгорания (ДВС) за девять месяцев этого года снизилось на 9% и составило 151 тысячу штук. А в сентябре выпуск ДВС сократился на 21,6% в годовом выражении - до 15,3 тысячи штук.

https://1prime.ru/20251021/avtovaz-863779115.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, росстат