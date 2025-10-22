Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число АЗС в Крыму, где свободно продается топливо, выросло до 150 - 22.10.2025
Число АЗС в Крыму, где свободно продается топливо, выросло до 150
Число АЗС в Крыму, где свободно продается топливо, выросло до 150 - 22.10.2025, ПРАЙМ
Число АЗС в Крыму, где свободно продается топливо, выросло до 150
Свободная реализация топлива осуществляется в среду на 150 автозаправочных станциях, сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк. | 22.10.2025, ПРАЙМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – ПРАЙМ. Свободная реализация топлива осуществляется в среду на 150 автозаправочных станциях, сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк. Суточный лимит по продаже бензина был в конце прошлой недели увеличен в Крыму с 20 до 30 литров. "Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 150 автозаправочных станциях республики Крым", - написал Гоцанюк в Telegram-канале. Число заправок в Крыму, на которых топливо имеется в свободной продаже, за последние две недели выросло с 70-80 до 150 АЗС. Ограничения на продажу топлива ввели в Крыму с 1 октября, в одни руки отпускалось не более 20 литров. При этом топливо появляется в продаже не на всех АЗС Крыма. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в Крыму достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности за бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр, за АИ-95 – не выше 76 рублей за литр. В Севастополе также снизили цены на бензин, 2 октября предельная стоимость литра АИ-95 стала 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей. Лимит на заправку в Севастополе составляет 30 литров. Первого октября министр топлива и энергетики России Сергей Цивилев обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – ПРАЙМ. Свободная реализация топлива осуществляется в среду на 150 автозаправочных станциях, сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
Суточный лимит по продаже бензина был в конце прошлой недели увеличен в Крыму с 20 до 30 литров.
"Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 150 автозаправочных станциях республики Крым", - написал Гоцанюк в Telegram-канале.
Число заправок в Крыму, на которых топливо имеется в свободной продаже, за последние две недели выросло с 70-80 до 150 АЗС.
Ограничения на продажу топлива ввели в Крыму с 1 октября, в одни руки отпускалось не более 20 литров. При этом топливо появляется в продаже не на всех АЗС Крыма. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в Крыму достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности за бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр, за АИ-95 – не выше 76 рублей за литр. В Севастополе также снизили цены на бензин, 2 октября предельная стоимость литра АИ-95 стала 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей. Лимит на заправку в Севастополе составляет 30 литров.
Первого октября министр топлива и энергетики России Сергей Цивилев обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября.
