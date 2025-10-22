Средняя розничная цена бензина с 13 по 20 октября выросла на 38 копеек

https://1prime.ru/20251022/benzin-863815546.html

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 13 по 20 октября выросла на 0,59%, или на 38 копеек за литр, до 65,20 рубля, дизельного топлива - на 0,44%, или на 32 копейки за литр, до 73,56 рубля, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата. Неделей ранее средняя цена литра бензина в рознице выросла на 0,76%, или на 49 копеек, до 64,82 рубля, дизельного топлива - на 0,41%, или на 30 копеек, до 73,24 рубля. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю стоимость Аи-92 выросла на 0,65%, до 62,13 рубля за литр, Аи-95 - на 0,52%, до 67,21 рубля. Литр Аи-98 подорожал на 0,45% - до 86,85 рубля. Общая инфляция в стране с 14 по 20 октября составила 0,22%. Изменение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 75 субъектах РФ. Сильнее всего он подорожал в Ханты-Мансийском автономном округе - на 6,4%. В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли на 0,3% и 0,5% соответственно. Снижение стоимости бензина наблюдалось в трех субъектах РФ, более всего в Ивановской области (на 1%). Нефтяные компании на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака доложили, что оптимизируют цепочки поставок и увеличивают производство дизельного топлива и бензина, ранее сообщило правительство России. Также Новак поручил продолжить мониторинг ситуации на топливном рынке страны для обеспечения внутреннего спроса и баланса цен на АЗС в преддверии приближающегося зимнего сезона. Тем временем топливные брокеры отмечают срывы сроков поставки топлива по результатам биржевых сделок. Ассоциация товарных брокеров (АТБ, независимые топливные трейдеры, на чью долю приходится 17% спроса на бирже) обратилась к президенту Петербургской биржи Игорю Артемьеву с просьбой ввести прозрачную систему контроля отгрузок нефтепродуктов и штрафные санкции за ее нарушение, с соответствующим письмом ранее ознакомилось РИА Новости.

