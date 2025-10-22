Московская биржа допустит к торгам акции девелопера Glorax

https://1prime.ru/20251022/birzha-863823979.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/28/840392811_10:0:3651:2048_1920x0_80_0_0_4e7ad0a643b277d95aecd48cf63b97ca.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Московская биржа 31 октября допустит к торгам акции девелопера Glorax, у ценных бумаг будет второй уровень листинга, сообщила торговая площадка. "В соответствии с правилами листинга ПАО Московская Биржа председателем правления 22 октября 2025 года приняты следующие решения: включить с 31 октября 2025 года в раздел "Второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления: акции обыкновенные публичного акционерного общества "Глоракс", - говорится в сообщении. Glorax – крупный девелопер жилья в Петербурге, также работает в Москве, Нижнем Новгороде и ряде других регионов. Основной владелец застройщика – Андрей Биржин.
