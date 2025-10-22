https://1prime.ru/20251022/birzha-863823979.html

Московская биржа допустит к торгам акции девелопера Glorax

Московская биржа допустит к торгам акции девелопера Glorax - 22.10.2025, ПРАЙМ

Московская биржа допустит к торгам акции девелопера Glorax

Московская биржа 31 октября допустит к торгам акции девелопера Glorax, у ценных бумаг будет второй уровень листинга, сообщила торговая площадка. | 22.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T22:40+0300

2025-10-22T22:40+0300

2025-10-22T22:40+0300

экономика

акции

бизнес

рынок

петербург

москва

нижний новгород

glorax

https://cdnn.1prime.ru/img/84039/28/840392811_10:0:3651:2048_1920x0_80_0_0_4e7ad0a643b277d95aecd48cf63b97ca.jpg

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Московская биржа 31 октября допустит к торгам акции девелопера Glorax, у ценных бумаг будет второй уровень листинга, сообщила торговая площадка. "В соответствии с правилами листинга ПАО Московская Биржа председателем правления 22 октября 2025 года приняты следующие решения: включить с 31 октября 2025 года в раздел "Второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления: акции обыкновенные публичного акционерного общества "Глоракс", - говорится в сообщении. Glorax – крупный девелопер жилья в Петербурге, также работает в Москве, Нижнем Новгороде и ряде других регионов. Основной владелец застройщика – Андрей Биржин.

https://1prime.ru/20251022/rynok-863819281.html

петербург

москва

нижний новгород

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акции, бизнес, рынок, петербург, москва, нижний новгород, glorax