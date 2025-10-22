Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций снизился на новостях из США и ЕС - 22.10.2025
Российский рынок акций снизился на новостях из США и ЕС
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций во время вечерней сессии перешел к снижению на фоне сообщений СМИ о снятии США ограничений для Украины на удары вглубь РФ и принятии ЕС 19-го пакета санкций, а также после заявления американского министра финансов Скотта Бессента о скором ужесточении антироссийских санкций, следует из данных торгов. К 22.32 мск индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) снижался на 0,86%, до 2 602,64 пункта. После новостей в моменте он опускался ниже 2600 пунктов, а до них рос примерно на 0,6%. Глава минфина США Скотт Бессент в среду анонсировал значительное усиление санкций против России, которое Вашингтон объявит позднее в среду либо утром в четверг по местному времени. Кроме того, как писала в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации, США сняли ключевое ограничение на использование Украиной поставленных союзниками дальнобойных ракет, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России. А агентство Рейтер передало немногим ранее, что страны ЕС одобрили 19-й пакет санкций против России.
22:49 22.10.2025
 
Российский рынок акций снизился на новостях из США и ЕС

Индекс Мосбиржи перешел к снижению после сообщений о новых санкциях против России

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций во время вечерней сессии перешел к снижению на фоне сообщений СМИ о снятии США ограничений для Украины на удары вглубь РФ и принятии ЕС 19-го пакета санкций, а также после заявления американского министра финансов Скотта Бессента о скором ужесточении антироссийских санкций, следует из данных торгов.
К 22.32 мск индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) снижался на 0,86%, до 2 602,64 пункта. После новостей в моменте он опускался ниже 2600 пунктов, а до них рос примерно на 0,6%.
Глава минфина США Скотт Бессент в среду анонсировал значительное усиление санкций против России, которое Вашингтон объявит позднее в среду либо утром в четверг по местному времени.
Кроме того, как писала в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации, США сняли ключевое ограничение на использование Украиной поставленных союзниками дальнобойных ракет, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России. А агентство Рейтер передало немногим ранее, что страны ЕС одобрили 19-й пакет санкций против России.
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов среды
Вчера, 20:55
 
