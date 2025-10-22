https://1prime.ru/20251022/birzha-863824472.html

Российский рынок акций снизился на новостях из США и ЕС

2025-10-22T22:49+0300

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций во время вечерней сессии перешел к снижению на фоне сообщений СМИ о снятии США ограничений для Украины на удары вглубь РФ и принятии ЕС 19-го пакета санкций, а также после заявления американского министра финансов Скотта Бессента о скором ужесточении антироссийских санкций, следует из данных торгов. К 22.32 мск индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) снижался на 0,86%, до 2 602,64 пункта. После новостей в моменте он опускался ниже 2600 пунктов, а до них рос примерно на 0,6%. Глава минфина США Скотт Бессент в среду анонсировал значительное усиление санкций против России, которое Вашингтон объявит позднее в среду либо утром в четверг по местному времени. Кроме того, как писала в среду газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации, США сняли ключевое ограничение на использование Украиной поставленных союзниками дальнобойных ракет, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России. А агентство Рейтер передало немногим ранее, что страны ЕС одобрили 19-й пакет санкций против России.

