Биткоин в ожидании решений ФРС США

На прошлой неделе (13–19 октября) крипторынок, по наблюдениям GIS Mining, оказался под мощным давлением макронеопределённости: биткоин, несмотря на впечатляющий диапазон $103528 – 115963, завершил неделю на $107621, потеряв 6,30%, а эфириум снизился до $3926 (–5,46%). По итогам вчерашнего торгового дня рыночная картина была насыщенной: золото подешевело почти на 5%, доллар усилил свои позиции, а индекс S&P уверенно удерживал позиции близ отметки 6 750.
Основными драйверами повышенной волатильности стали противоречивые сигналы ФРС, резкие перепады в риторике Дональда Трампа и продолжающийся шатдаун в США, из-за которого был отложен выпуск данных по CPI — ключевого индикатора инфляции.
Глава ФРС США Дж. Пауэлл, с одной стороны, говорил о готовности снизить ставку уже в октябре, ссылаясь на риски на рынке труда, но при этом подчеркивал "крепкую экономику", что усилило опасения стагфляции.
В начале недели BTC кратковременно вырос до $111705 на фоне роста фондовых индексов и позитивной корпоративной отчётности и надежд на торговое перемирие с Китаем, однако уже 21 октября цена упала до $107 871 (–2,40%). Массовый отток из биткоин-ETF — $1,22 млрд за неделю, включая $268,6 млн из iShares от BlackRock — указывает на осторожность институциональных инвесторов.
Промежуточной поддержкой выступает уровень $107 550; её пробой откроет путь к $104 750 или даже к минимуму в $102 000. При удержании — возможен отскок к зоне сопротивления $115 000–$116 000. Цена еще долго останется торговаться в диапазоне от 10 октября от $102 000 до $122 550.
В ближайшие дни всё будет зависеть от публикации CPI 24 октября (в случае завершения шатдауна), прогресса в бюджетных переговорах и выступлений представителей ФРС. Ожидается высокая волатильность в преддверии заседания регулятора 29 октября.
Сегодня утром биткоин торгуется вблизи уровня $108 500. Инвесторы по-прежнему проявляют осторожность. Риски и неопределенность заставляют участников рынка проявлять осторожность. Вполне возможно, что консолидация рынка продолжится до заседания ФРС США 29 октября.
Несмотря на сложившуюся конъюнктуру рынка с начала осени объем заказов на услуги промышленного майнинга вырос почти на 30% по сравнению с летним периодом. При стабильной цене биткоина выше $100 000 себестоимость его добычи в России ниже 70% от рыночной стоимости. Приток институциональных заказчиков, вполне очевидно, будут расти.
Василий Гиря, владелец и генеральный директор GIS Mining
