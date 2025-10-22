Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биткоин в ожидании решений ФРС США - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251022/bitkoin-863792461.html
Биткоин в ожидании решений ФРС США
Биткоин в ожидании решений ФРС США - 22.10.2025, ПРАЙМ
Биткоин в ожидании решений ФРС США
На прошлой неделе (13–19 октября) крипторынок, по наблюдениям GIS Mining, оказался под мощным давлением макронеопределённости: биткоин, несмотря на впечатляющий | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T08:37+0300
2025-10-22T08:39+0300
мнения аналитиков
сша
китай
дональд трамп
s&p
blackrock
cpi
рынок
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863792461.jpg?1761111550
На прошлой неделе (13–19 октября) крипторынок, по наблюдениям GIS Mining, оказался под мощным давлением макронеопределённости: биткоин, несмотря на впечатляющий диапазон $103528 – 115963, завершил неделю на $107621, потеряв 6,30%, а эфириум снизился до $3926 (–5,46%). По итогам вчерашнего торгового дня рыночная картина была насыщенной: золото подешевело почти на 5%, доллар усилил свои позиции, а индекс S&amp;P уверенно удерживал позиции близ отметки 6 750.Основными драйверами повышенной волатильности стали противоречивые сигналы ФРС, резкие перепады в риторике Дональда Трампа и продолжающийся шатдаун в США, из-за которого был отложен выпуск данных по CPI — ключевого индикатора инфляции.Глава ФРС США Дж. Пауэлл, с одной стороны, говорил о готовности снизить ставку уже в октябре, ссылаясь на риски на рынке труда, но при этом подчеркивал "крепкую экономику", что усилило опасения стагфляции.В начале недели BTC кратковременно вырос до $111705 на фоне роста фондовых индексов и позитивной корпоративной отчётности и надежд на торговое перемирие с Китаем, однако уже 21 октября цена упала до $107 871 (–2,40%). Массовый отток из биткоин-ETF — $1,22 млрд за неделю, включая $268,6 млн из iShares от BlackRock — указывает на осторожность институциональных инвесторов.Промежуточной поддержкой выступает уровень $107 550; её пробой откроет путь к $104 750 или даже к минимуму в $102 000. При удержании — возможен отскок к зоне сопротивления $115 000–$116 000. Цена еще долго останется торговаться в диапазоне от 10 октября от $102 000 до $122 550.В ближайшие дни всё будет зависеть от публикации CPI 24 октября (в случае завершения шатдауна), прогресса в бюджетных переговорах и выступлений представителей ФРС. Ожидается высокая волатильность в преддверии заседания регулятора 29 октября.Сегодня утром биткоин торгуется вблизи уровня $108 500. Инвесторы по-прежнему проявляют осторожность. Риски и неопределенность заставляют участников рынка проявлять осторожность. Вполне возможно, что консолидация рынка продолжится до заседания ФРС США 29 октября.Несмотря на сложившуюся конъюнктуру рынка с начала осени объем заказов на услуги промышленного майнинга вырос почти на 30% по сравнению с летним периодом. При стабильной цене биткоина выше $100 000 себестоимость его добычи в России ниже 70% от рыночной стоимости. Приток институциональных заказчиков, вполне очевидно, будут расти.Василий Гиря, владелец и генеральный директор GIS Mining
https://1prime.ru/20251021/kurs-863783863.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Василий Гиря
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860224571_0:0:1080:1080_100x100_80_0_0_0c732c38091a2571b5a9ae36aa660aee.png
Василий Гиря
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860224571_0:0:1080:1080_100x100_80_0_0_0c732c38091a2571b5a9ae36aa660aee.png
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, сша, китай, дональд трамп, s&p, blackrock, cpi, рынок
Мнения аналитиков, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, S&P, Blackrock, CPI, Рынок
08:37 22.10.2025 (обновлено: 08:39 22.10.2025)
 

Биткоин в ожидании решений ФРС США

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Василий Гиря
Василий Гиря
генеральный директор GIS Mining
Все материалы
На прошлой неделе (13–19 октября) крипторынок, по наблюдениям GIS Mining, оказался под мощным давлением макронеопределённости: биткоин, несмотря на впечатляющий диапазон $103528 – 115963, завершил неделю на $107621, потеряв 6,30%, а эфириум снизился до $3926 (–5,46%). По итогам вчерашнего торгового дня рыночная картина была насыщенной: золото подешевело почти на 5%, доллар усилил свои позиции, а индекс S&P уверенно удерживал позиции близ отметки 6 750.
Основными драйверами повышенной волатильности стали противоречивые сигналы ФРС, резкие перепады в риторике Дональда Трампа и продолжающийся шатдаун в США, из-за которого был отложен выпуск данных по CPI — ключевого индикатора инфляции.
Денежные купюры и монеты китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Курс юаня вырос до 11,41 рубля
Вчера, 19:20
Глава ФРС США Дж. Пауэлл, с одной стороны, говорил о готовности снизить ставку уже в октябре, ссылаясь на риски на рынке труда, но при этом подчеркивал "крепкую экономику", что усилило опасения стагфляции.
В начале недели BTC кратковременно вырос до $111705 на фоне роста фондовых индексов и позитивной корпоративной отчётности и надежд на торговое перемирие с Китаем, однако уже 21 октября цена упала до $107 871 (–2,40%). Массовый отток из биткоин-ETF — $1,22 млрд за неделю, включая $268,6 млн из iShares от BlackRock — указывает на осторожность институциональных инвесторов.
Промежуточной поддержкой выступает уровень $107 550; её пробой откроет путь к $104 750 или даже к минимуму в $102 000. При удержании — возможен отскок к зоне сопротивления $115 000–$116 000. Цена еще долго останется торговаться в диапазоне от 10 октября от $102 000 до $122 550.
В ближайшие дни всё будет зависеть от публикации CPI 24 октября (в случае завершения шатдауна), прогресса в бюджетных переговорах и выступлений представителей ФРС. Ожидается высокая волатильность в преддверии заседания регулятора 29 октября.
Сегодня утром биткоин торгуется вблизи уровня $108 500. Инвесторы по-прежнему проявляют осторожность. Риски и неопределенность заставляют участников рынка проявлять осторожность. Вполне возможно, что консолидация рынка продолжится до заседания ФРС США 29 октября.
Несмотря на сложившуюся конъюнктуру рынка с начала осени объем заказов на услуги промышленного майнинга вырос почти на 30% по сравнению с летним периодом. При стабильной цене биткоина выше $100 000 себестоимость его добычи в России ниже 70% от рыночной стоимости. Приток институциональных заказчиков, вполне очевидно, будут расти.
Василий Гиря, владелец и генеральный директор GIS Mining

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковСШАКИТАЙДональд ТрампS&PBlackrockCPIРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала