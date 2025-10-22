Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд арестовал недвижимость, которую Блиновская передала родственникам
Суд арестовал недвижимость, которую Блиновская передала родственникам
Суд арестовал недвижимость, которую Блиновская передала родственникам - 22.10.2025, ПРАЙМ
Суд арестовал недвижимость, которую Блиновская передала родственникам
Арбитражный суд Москвы наложил арест на всю недвижимость, которую Елена Блиновская передала своим родственникам – отцу, матери и брату – и которую финансовый... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T16:27+0300
2025-10-22T16:30+0300
происшествия
финансы
бизнес
банки
росреестр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863456917_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_2e77685691bd7dc0de43c37c2a71fc18.jpg
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы наложил арест на всю недвижимость, которую Елена Блиновская передала своим родственникам – отцу, матери и брату – и которую финансовый управляющий "королевы марафонов" Мария Ознобихина требует вернуть в ее конкурсную массу для расчетов с кредиторами, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.Заявления, в которых Ознобихина оспаривает несколько десятков сделок, были поданы ею еще в апреле, а ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества и запрета Росреестру регистрировать сделки с ним – только на днях.Они мотивированы "необходимостью предупреждения ущерба кредиторам и должнику в связи с возможностью отчуждения заинтересованными лицами имущества должника, что может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта принятого по существу спора". Суд ходатайства полностью удовлетворил.Рассмотрение заявлений финуправляющего об оспаривании сделок с недвижимостью суд ранее отложил на ноябрь. В частности, Ознобихина считает недействительными ввиду притворности сделками в части их субъектного состава 11 договоров купли-продажи, долевого участия и уступки прав требования. В результате этих сделок брат Блиновской Александр Останин стал собственником 12 объектов недвижимости – помещений и квартиры на улице Серпуховский Вал, полутора машиномест там же, а также двух помещений и машиноместа в 4-м Верхнем Михайловском проезде в Москве.Также притворными сделками финуправляющий считает пять договоров передачи жилой площади в общую собственность, уступки прав, участия в долевом строительстве и купли-продажи. В результате этих сделок матери Блиновской Нине Останиной стали принадлежать помещение в Ярославле, помещение на улице Серпуховский Вал, два помещения в 4-м Верхнем Михайловском проезде и квартира на улице Ремизова в Москве.Наконец, Ознобихина оспаривает сделки, в результате которых владельцами нескольких объектов недвижимости в Москве, Химках и Ярославле стали отец блогера Олег Останин и ее дети. Речь идет о пяти квартирах в Москве - на Шаболовке, Серпуховском валу (две квартиры), Севастопольском проспекте и в Электролитном проезде, квартире в Химках, а также еще восьми помещениях в Москве, включая машиноместа, и одном помещении в Ярославле.Кроме сделок, по которым собственником стал Олег Останин, Ознобихина оспаривает договор дарения отцом Блиновской доли в одной из квартир на Серпуховском валу в пользу ее детей.Во всех случаях финуправляющий требует прекратить право собственности родственников на недвижимость и признать право собственности за самой Блиновской, чтобы включить имущество в конкурсную массу и реализовать для расчетов с кредиторами. Кроме того, Ознобихина просит обязать отца, мать и брата Блиновской перечислить в конкурсную массу денежные средства, находящиеся на их счетах в разных банках.Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
https://1prime.ru/20251013/blinovskaya-863458532.html
финансы, бизнес, банки, росреестр
Происшествия, Финансы, Бизнес, Банки, Росреестр
16:27 22.10.2025 (обновлено: 16:30 22.10.2025)
 
Суд арестовал недвижимость, которую Блиновская передала родственникам

Арбитраж арестовал недвижимость, которую Блиновская передала родственникам

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская в суде
Елена Блиновская в суде - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Елена Блиновская в суде. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы наложил арест на всю недвижимость, которую Елена Блиновская передала своим родственникам – отцу, матери и брату – и которую финансовый управляющий "королевы марафонов" Мария Ознобихина требует вернуть в ее конкурсную массу для расчетов с кредиторами, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявления, в которых Ознобихина оспаривает несколько десятков сделок, были поданы ею еще в апреле, а ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества и запрета Росреестру регистрировать сделки с ним – только на днях.
Они мотивированы "необходимостью предупреждения ущерба кредиторам и должнику в связи с возможностью отчуждения заинтересованными лицами имущества должника, что может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта принятого по существу спора". Суд ходатайства полностью удовлетворил.
Рассмотрение заявлений финуправляющего об оспаривании сделок с недвижимостью суд ранее отложил на ноябрь. В частности, Ознобихина считает недействительными ввиду притворности сделками в части их субъектного состава 11 договоров купли-продажи, долевого участия и уступки прав требования. В результате этих сделок брат Блиновской Александр Останин стал собственником 12 объектов недвижимости – помещений и квартиры на улице Серпуховский Вал, полутора машиномест там же, а также двух помещений и машиноместа в 4-м Верхнем Михайловском проезде в Москве.
Также притворными сделками финуправляющий считает пять договоров передачи жилой площади в общую собственность, уступки прав, участия в долевом строительстве и купли-продажи. В результате этих сделок матери Блиновской Нине Останиной стали принадлежать помещение в Ярославле, помещение на улице Серпуховский Вал, два помещения в 4-м Верхнем Михайловском проезде и квартира на улице Ремизова в Москве.
Елена Блиновская - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Мосгорсуд отказался дать Блиновской отсрочку
13 октября, 12:55
Наконец, Ознобихина оспаривает сделки, в результате которых владельцами нескольких объектов недвижимости в Москве, Химках и Ярославле стали отец блогера Олег Останин и ее дети. Речь идет о пяти квартирах в Москве - на Шаболовке, Серпуховском валу (две квартиры), Севастопольском проспекте и в Электролитном проезде, квартире в Химках, а также еще восьми помещениях в Москве, включая машиноместа, и одном помещении в Ярославле.
Кроме сделок, по которым собственником стал Олег Останин, Ознобихина оспаривает договор дарения отцом Блиновской доли в одной из квартир на Серпуховском валу в пользу ее детей.
Во всех случаях финуправляющий требует прекратить право собственности родственников на недвижимость и признать право собственности за самой Блиновской, чтобы включить имущество в конкурсную массу и реализовать для расчетов с кредиторами. Кроме того, Ознобихина просит обязать отца, мать и брата Блиновской перечислить в конкурсную массу денежные средства, находящиеся на их счетах в разных банках.
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
 
