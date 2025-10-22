https://1prime.ru/20251022/burkina-faso-863787103.html
Буркина-Фасо ведет переговоры с "Росатомом" о строительстве АЭС
энергетика
экономика
буркина-фасо
рф
росатом
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Власти Буркина-Фасо ведут переговоры с "Росатомом" о строительстве АЭС малой мощности к 2030 году, сообщил посол республики в РФ Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба газете "Известия".
"У нас прекрасные отношения с "Росатомом". Наши студенты уже обучаются. Через пять лет, я думаю, у нас получится построить АЭС. Пока мы смотрим на АЭС малой мощности, но в будущем, конечно, будем строить большую", - сказал Тапсоба.
Россия и Буркина-Фасо 19 июня на ПМЭФ подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома. Согласно проекту этого соглашения, сотрудничество России с Буркина-Фасо будет предполагать, в числе прочего, содействие в строительстве АЭС и исследовательских ядерных реакторов, предоставление услуг ядерного топливного цикла для АЭС.
