Буркина-Фасо ведет переговоры с "Росатомом" о строительстве АЭС

Буркина-Фасо ведет переговоры с "Росатомом" о строительстве АЭС

2025-10-22T01:29+0300

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Власти Буркина-Фасо ведут переговоры с "Росатомом" о строительстве АЭС малой мощности к 2030 году, сообщил посол республики в РФ Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба газете "Известия". "У нас прекрасные отношения с "Росатомом". Наши студенты уже обучаются. Через пять лет, я думаю, у нас получится построить АЭС. Пока мы смотрим на АЭС малой мощности, но в будущем, конечно, будем строить большую", - сказал Тапсоба. Россия и Буркина-Фасо 19 июня на ПМЭФ подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома. Согласно проекту этого соглашения, сотрудничество России с Буркина-Фасо будет предполагать, в числе прочего, содействие в строительстве АЭС и исследовательских ядерных реакторов, предоставление услуг ядерного топливного цикла для АЭС.

2025

