Госдума поддержала проект бюджета на 2026 год - 22.10.2025
Госдума поддержала проект бюджета на 2026 год
Госдума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Второе чтение запланировано на 18 ноября.
2025-10-22T14:04+0300
2025-10-22T14:04+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76360/94/763609418_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_a60f9a2bbc008eda7610e93c1da8ef3f.jpg
россия, финансы, рф, антон силуанов, госдума, минфин, фнб
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Антон Силуанов, Госдума, Минфин, ФНБ
14:04 22.10.2025
 
Госдума поддержала проект бюджета на 2026 год

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2026 год

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Второе чтение запланировано на 18 ноября.
Документ внесен правительством. Ключевыми приоритетами проекта бюджета являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение поставленных президентом РФ национальных целей развития.
"В проекте бюджета в полном объеме заложены ассигнования на индексацию социальных обязательств", - подчеркнул на пленарном заседании глава Минфина Антон Силуанов. При этом важнейшим направлением бюджета, по его словам, являются меры по укреплению демографии. "Детский бюджет" на три года превысит 10 триллионов рублей, отметил министр.
Запланированные в бюджете ресурсы также обеспечат оснащение армии необходимым вооружением, военной техникой, поддержку семей военнослужащих, модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса, сказал Силуанов. "Направим средства на борьбу с беспилотниками, усиление безопасности транспортной инфраструктуры, повышение безопасности приграничных и новых регионов, включая комплектование подразделений всех наших ведомств силового блока", - добавил он.
Основные характеристики бюджета на трехлетний период определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2026 году в размере 235,067 триллиона рублей, в 2027 году - 255,498 триллиона, в 2028 году – 276,346 триллиона, а также уровня инфляции, ежегодно не превышающего 4%.
Общий объем доходов бюджета на 2026 год планируется на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), на 2027 год – 42,91 триллиона (16,8% ВВП), на 2028 год – 45,869 триллиона (16,6% ВВП). Расходы запланированы на уровне 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона рублей - 18,7% ВВП, 18% ВВП и 17,9% ВВП соответственно.
Таким образом, бюджет на весь трехлетний период сформирован с дефицитом, который с 1,6% ВВП в 2026 году сократится до 1,2% ВВП в следующем году, а в 2028 году составит 1,3% ВВП. Ненефтегазовый дефицит снизится с 5,4% ВВП в 2026 году до 4,8% ВВП в 2027 году и останется на этом уровне в 2028 году.
Верхний предел внутреннего госдолга РФ на начало 2027 года запланирован на уровне 37,44 триллиона рублей, 2028 года - 42,18 триллиона, 2029 года – 47,41 триллиона; внешнего - 66,8 миллиарда долларов (или 59,1 миллиарда евро), 63,9 миллиарда долларов (57,6 миллиарда евро) и 62,3 миллиарда долларов (56,1 миллиарда евро) соответственно.
Предполагается, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2026 года составит 13,66 триллиона рублей, 2027 года - 13,837 триллиона, 2028 года - 14,317 триллиона. При этом в 2026 году планируется направить 38,5 миллиарда рублей средств ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета.
 
