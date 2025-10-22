https://1prime.ru/20251022/dollar-863797439.html
Расчетный курс доллара поднялся выше 82 рублей
Расчетный курс доллара поднялся выше 82 рублей - 22.10.2025, ПРАЙМ
Расчетный курс доллара поднялся выше 82 рублей
Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 82 рублей, впервые с 6 октября, следует из данных торгов. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T10:57+0300
2025-10-22T10:57+0300
2025-10-22T10:57+0300
экономика
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859634741_0:37:3310:1899_1920x0_80_0_0_e63fb6d82866d1a4c4703af6bba26de0.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 82 рублей, впервые с 6 октября, следует из данных торгов. К 10.47 мск курс доллара рос на 70 копеек относительно предыдущего закрытия - до 82,01 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
https://1prime.ru/20251022/yuan-863797231.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859634741_365:0:2945:1935_1920x0_80_0_0_b488e5b7975596585d495140dfe81adf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок
Расчетный курс доллара поднялся выше 82 рублей
Расчетный курс доллара поднялся выше 82 рублей впервые с 6 октября
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 82 рублей, впервые с 6 октября, следует из данных торгов.
К 10.47 мск курс доллара рос на 70 копеек относительно предыдущего закрытия - до 82,01 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже
.
Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Юань поднялся выше 11,5 рубля