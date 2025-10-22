https://1prime.ru/20251022/dollar-863812084.html
Доллар незначительно растет к евро
Доллар незначительно растет к евро - 22.10.2025, ПРАЙМ
Доллар незначительно растет к евро
Курс доллара в среду вечером незначительно растет к евро и стабилен к иене, свидетельствуют данные торгов. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T17:33+0300
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером незначительно растет к евро и стабилен к иене, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.25 мск курс евро к доллару уменьшался до 1,1597 доллара с 1,16 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене оставался на уровне прошлого закрытия в 151,92 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,01% - до 98,96 пункта. Американская валюта дорожает к евро третью торговую сессию подряд. Индекс доллара рос три предыдущие дня подряд. В США продолжается шатдаун правительства. В стране 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. В понедельник сенат в 11-й раз не смог договориться о бюджете. В пятницу ожидается публикация данных по потребительским ценам в США. Согласно прогнозам, годовая инфляция по итогам сентября ускорилась до 3,1% с 2,9% месяцем ранее, что может стать максимальным значением с мая прошлого года.
