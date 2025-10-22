https://1prime.ru/20251022/dollar-863812084.html

Доллар незначительно растет к евро

Доллар незначительно растет к евро - 22.10.2025, ПРАЙМ

Доллар незначительно растет к евро

Курс доллара в среду вечером незначительно растет к евро и стабилен к иене, свидетельствуют данные торгов. | 22.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T17:33+0300

2025-10-22T17:33+0300

2025-10-22T17:33+0300

рынок

торги

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859634741_0:37:3310:1899_1920x0_80_0_0_e63fb6d82866d1a4c4703af6bba26de0.jpg

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером незначительно растет к евро и стабилен к иене, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.25 мск курс евро к доллару уменьшался до 1,1597 доллара с 1,16 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене оставался на уровне прошлого закрытия в 151,92 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,01% - до 98,96 пункта. Американская валюта дорожает к евро третью торговую сессию подряд. Индекс доллара рос три предыдущие дня подряд. В США продолжается шатдаун правительства. В стране 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. В понедельник сенат в 11-й раз не смог договориться о бюджете. В пятницу ожидается публикация данных по потребительским ценам в США. Согласно прогнозам, годовая инфляция по итогам сентября ускорилась до 3,1% с 2,9% месяцем ранее, что может стать максимальным значением с мая прошлого года.

https://1prime.ru/20251022/iena-863793179.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша