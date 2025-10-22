Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Джонсон назвал шатдаун правительства США позором - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251022/dzhonson-863811772.html
Джонсон назвал шатдаун правительства США позором
Джонсон назвал шатдаун правительства США позором - 22.10.2025, ПРАЙМ
Джонсон назвал шатдаун правительства США позором
Текущий шатдаун правительства США стал вторым по продолжительности в истории страны, заявил в среду спикер палаты представителей Майк Джонсон. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T17:30+0300
2025-10-22T17:30+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/99/826759967_0:157:3743:2262_1920x0_80_0_0_6ed8f65a1fc03c8ff03ba43279386956.jpg
ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Текущий шатдаун правительства США стал вторым по продолжительности в истории страны, заявил в среду спикер палаты представителей Майк Джонсон. "Это теперь второй по длительности шатдаун любого уровня за всю историю нашей страны, и это позор. Демократы продолжают творить историю - но по неправильным причинам", - сказал Джонсон в ходе пресс-конференции, которую транслировали все ведущие федеральные каналы. По состоянию на 21 октября 2025 года текущая приостановка работы федерального правительства превзошла 21-дневный шатдаун времен президента Билла Клинтона в 1996 году. Самый продолжительный шатдаун, длившийся 35 дней, пришелся на первый президентский срок Дональда Трампа.
https://1prime.ru/20251017/opros-863653238.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/99/826759967_259:0:3482:2417_1920x0_80_0_0_49bf70e5514eeddd7c98efdce2df92a4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, дональд трамп
Мировая экономика, США, Дональд Трамп
17:30 22.10.2025
 
Джонсон назвал шатдаун правительства США позором

Джонсон: шатдаун правительства стал вторым по продолжительности за историю США

© AFP / Jewel SamadФлаги США на здании Капитолия в Вашингтоне
Флаги США на здании Капитолия в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Флаги США на здании Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP / Jewel Samad
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Текущий шатдаун правительства США стал вторым по продолжительности в истории страны, заявил в среду спикер палаты представителей Майк Джонсон.
"Это теперь второй по длительности шатдаун любого уровня за всю историю нашей страны, и это позор. Демократы продолжают творить историю - но по неправильным причинам", - сказал Джонсон в ходе пресс-конференции, которую транслировали все ведущие федеральные каналы.
По состоянию на 21 октября 2025 года текущая приостановка работы федерального правительства превзошла 21-дневный шатдаун времен президента Билла Клинтона в 1996 году. Самый продолжительный шатдаун, длившийся 35 дней, пришелся на первый президентский срок Дональда Трампа.
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
Почти половина американцев не видит влияния шатдауна, показал опрос
17 октября, 22:59
 
Мировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала