Джонсон назвал шатдаун правительства США позором

22.10.2025

ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Текущий шатдаун правительства США стал вторым по продолжительности в истории страны, заявил в среду спикер палаты представителей Майк Джонсон. "Это теперь второй по длительности шатдаун любого уровня за всю историю нашей страны, и это позор. Демократы продолжают творить историю - но по неправильным причинам", - сказал Джонсон в ходе пресс-конференции, которую транслировали все ведущие федеральные каналы. По состоянию на 21 октября 2025 года текущая приостановка работы федерального правительства превзошла 21-дневный шатдаун времен президента Билла Клинтона в 1996 году. Самый продолжительный шатдаун, длившийся 35 дней, пришелся на первый президентский срок Дональда Трампа.

