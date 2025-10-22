Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европе смиряются с недолговечностью поставок оружия из США, пишут СМИ - 22.10.2025
В Европе смиряются с недолговечностью поставок оружия из США, пишут СМИ
В Европе смиряются с недолговечностью поставок оружия из США, пишут СМИ - 22.10.2025, ПРАЙМ
В Европе смиряются с недолговечностью поставок оружия из США, пишут СМИ
В Европе смиряются с тем, что новая система продажи американских вооружений союзникам по НАТО с последующей возможностью их отправки на Украину долго не... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T14:40+0300
2025-10-22T14:40+0300
мировая экономика
украина
сша
европа
дональд трамп
денис шмыгаль
марк рютте
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. В Европе смиряются с тем, что новая система продажи американских вооружений союзникам по НАТО с последующей возможностью их отправки на Украину долго не проработает, сообщает журнал Economist. Как отмечает издание, последние заявления президента США Дональда Трампа об Украине вызвали в Европе раздражение тем, как много времени и энергии уходит у европейских лидеров на "антикризисное управление" ввиду сомнений американского лидера в возможности победы Киева в конфликте. "Но горечь и отрицание из-за ненадежности Америки сменяется смирением. Теперь предполагается, что Америка больше не предоставит помощи Украине и что даже ее готовность продавать продвинутое вооружение европейцам для передачи Украине не будет длительной", - говорится в публикации. В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны альянса уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на 2 миллиарда долларов в рамках инициативы PURL. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
мировая экономика, украина, сша, европа, дональд трамп, денис шмыгаль, марк рютте, нато
Мировая экономика, УКРАИНА, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Денис Шмыгаль, Марк Рютте, НАТО
В Европе смиряются с недолговечностью поставок оружия из США, пишут СМИ

Economist: Европа смирится с недолговечностью новой системы поставок оружия из США

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. В Европе смиряются с тем, что новая система продажи американских вооружений союзникам по НАТО с последующей возможностью их отправки на Украину долго не проработает, сообщает журнал Economist.
Как отмечает издание, последние заявления президента США Дональда Трампа об Украине вызвали в Европе раздражение тем, как много времени и энергии уходит у европейских лидеров на "антикризисное управление" ввиду сомнений американского лидера в возможности победы Киева в конфликте.
"Но горечь и отрицание из-за ненадежности Америки сменяется смирением. Теперь предполагается, что Америка больше не предоставит помощи Украине и что даже ее готовность продавать продвинутое вооружение европейцам для передачи Украине не будет длительной", - говорится в публикации.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны альянса уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на 2 миллиарда долларов в рамках инициативы PURL.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
NYT: Украина вынуждена ждать саммит России и США для принятия новых решений
18 октября, 15:10
18 октября, 15:10
 
