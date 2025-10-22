https://1prime.ru/20251022/economist-863806138.html

В Европе смиряются с недолговечностью поставок оружия из США, пишут СМИ

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. В Европе смиряются с тем, что новая система продажи американских вооружений союзникам по НАТО с последующей возможностью их отправки на Украину долго не проработает, сообщает журнал Economist. Как отмечает издание, последние заявления президента США Дональда Трампа об Украине вызвали в Европе раздражение тем, как много времени и энергии уходит у европейских лидеров на "антикризисное управление" ввиду сомнений американского лидера в возможности победы Киева в конфликте. "Но горечь и отрицание из-за ненадежности Америки сменяется смирением. Теперь предполагается, что Америка больше не предоставит помощи Украине и что даже ее готовность продавать продвинутое вооружение европейцам для передачи Украине не будет длительной", - говорится в публикации. В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса. Генсек НАТО Марк Рютте 2 сентября заявил, что страны альянса уже закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на 2 миллиарда долларов в рамках инициативы PURL. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

