https://1prime.ru/20251022/ekspert-863790117.html

Эксперт оценил вероятность падения цен на золото

Эксперт оценил вероятность падения цен на золото - 22.10.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил вероятность падения цен на золото

Мировые цены на золото могут упасть до 4100 долларов в ближайшее время за тройскую унцию на фоне снижения напряженности в мире, но тренд на рост стоимости... | 22.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T05:16+0300

2025-10-22T05:16+0300

2025-10-22T05:16+0300

рынок

экономика

мировая экономика

сша

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863790117.jpg?1761099372

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на золото могут упасть до 4100 долларов в ближайшее время за тройскую унцию на фоне снижения напряженности в мире, но тренд на рост стоимости драгметалла сохранится, такого мнения придерживается эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев. "В ближайшее время есть риски развития умеренной нисходящей коррекции в золоте. Во-первых, наметилась перспектива снижения торговой напряженности между США и КНР ... Во-вторых, шатдаун американского правительства может завершиться уже на этой неделе ... Возможная коррекция с ближайшей целью около 4100 долларов не будет означать разворот ценового тренда в золоте", - рассказал он РИА Новости. Кроме того, оказать влияние способны изменения в геополитике: ближневосточная напряженность снизилась, украинский конфликт также получил шанс на урегулирование – готовится новый саммит РФ-США на высшем уровне, отметил Шепелев. "Металл может вернуться к рекордным уровням в этом году, а отметка 4500 долларов может покориться в начале 2026 года. Среди потенциальных факторов поддержки – снижение процентных ставок ФРС, сохранение высокого спроса со стороны мировых ЦБ, притоки инвестиций в ETF с физическим обеспечением золота", - добавил аналитик. Ранее в октябре глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет допустил, что приостановка работы правительства США может закончиться на этой неделе. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. С начала года стоимость драгметалла выросла примерно на 65,7% - в конце прошлого года она составляла 2641 доллар за тройскую унцию, а в октябре (за период с 1 по 21 октября на момент открытия торгов) - увеличилась на 12,3%.

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, мировая экономика, сша, рф