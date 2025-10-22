Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали, почему банки повышают ставки по вкладам - 22.10.2025
Эксперты рассказали, почему банки повышают ставки по вкладам
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Ряд российских банков начали повышать ставки по вкладам после длительного периода снижения по следующим причинам: конкурентная борьба за вкладчиков и завышенные ожидания по снижению ключевой ставки Банка России, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты. Ранее ряд российских банков, в том числе Сбербанк, ВТБ и "Дом.РФ", повысили ставки по некоторым вкладам в преддверии заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке. "Долгосрочный тренд ключевой ставки установился на снижение. Просто некоторые банки в своих ожиданиях переоценили скорость снижения ключевой ставки, которая фактически замедлилась... теперь, чтобы не потерять клиентов, они вынуждены немного и временно улучшить условия по вкладам", - считает управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов выразил аналогичное мнение, при этом отметив, что рост ставок может быть временным - для сбора ликвидности перед продолжением цикла смягчения денежно-кредитной политики. "Я полагаю, что повышение депозитных ставок рядом банков связано с конкурентной борьбой за привлечение и сохранение клиентов. В частности, так банки могут пытаться удержать деньги людей, открывших ранее вклады по высоким ставкам, сроки которых заканчиваются этой осенью. Определенную роль, по-видимому, играют и ожидания возможной приостановки цикла снижения ключевой ставки", - прокомментировал аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов. Аналитик также считает, что цикл снижения ключевой ставки в РФ после возможной паузы на заседании в конце этой недели продолжится, соответственно, и депозитные ставки будут и далее постепенно снижаться. "Это должно будет поспособствовать дальнейшему ослаблению давления на чистую процентную маржу банков и, соответственно, повышению их прибыльности", - подытожил он. "Следует обратить внимание на то, что повышение ставок проходит только по отдельным видам вкладов (прежде всего коротким). Это может быть связано как с ожиданиями того, что ставка ЦБ будет снижаться медленнее, чем раньше ожидалось, так и с маркетинговой политикой банков. Несмотря на отмеченный рост, в целом, мы ожидаем развитие тенденции к снижению доходности вкладов вслед за снижением ключевой ставки", - считает управляющий директор АКРА Валерий Пивень. Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, на 1 процентный пункт - до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. Ближайшее заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке состоится уже в эту пятницу, 24 октября.
Эксперты рассказали, почему банки повышают ставки по вкладам

Эксперты назвали причины повышения ставок по вкладам в России

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Ряд российских банков начали повышать ставки по вкладам после длительного периода снижения по следующим причинам: конкурентная борьба за вкладчиков и завышенные ожидания по снижению ключевой ставки Банка России, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.
Ранее ряд российских банков, в том числе Сбербанк, ВТБ и "Дом.РФ", повысили ставки по некоторым вкладам в преддверии заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке.
"Долгосрочный тренд ключевой ставки установился на снижение. Просто некоторые банки в своих ожиданиях переоценили скорость снижения ключевой ставки, которая фактически замедлилась... теперь, чтобы не потерять клиентов, они вынуждены немного и временно улучшить условия по вкладам", - считает управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов.
Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов выразил аналогичное мнение, при этом отметив, что рост ставок может быть временным - для сбора ликвидности перед продолжением цикла смягчения денежно-кредитной политики.
"Я полагаю, что повышение депозитных ставок рядом банков связано с конкурентной борьбой за привлечение и сохранение клиентов. В частности, так банки могут пытаться удержать деньги людей, открывших ранее вклады по высоким ставкам, сроки которых заканчиваются этой осенью. Определенную роль, по-видимому, играют и ожидания возможной приостановки цикла снижения ключевой ставки", - прокомментировал аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов.
Аналитик также считает, что цикл снижения ключевой ставки в РФ после возможной паузы на заседании в конце этой недели продолжится, соответственно, и депозитные ставки будут и далее постепенно снижаться. "Это должно будет поспособствовать дальнейшему ослаблению давления на чистую процентную маржу банков и, соответственно, повышению их прибыльности", - подытожил он.
"Следует обратить внимание на то, что повышение ставок проходит только по отдельным видам вкладов (прежде всего коротким). Это может быть связано как с ожиданиями того, что ставка ЦБ будет снижаться медленнее, чем раньше ожидалось, так и с маркетинговой политикой банков. Несмотря на отмеченный рост, в целом, мы ожидаем развитие тенденции к снижению доходности вкладов вслед за снижением ключевой ставки", - считает управляющий директор АКРА Валерий Пивень.
Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, на 1 процентный пункт - до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. Ближайшее заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке состоится уже в эту пятницу, 24 октября.
 
