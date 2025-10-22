https://1prime.ru/20251022/eksport-863788843.html

Экспорт Японии в Россию в I полугодии вырос на 6,4%

ТОКИО, 22 окт - ПРАЙМ. Экспорт Японии в Россию в первом полугодии 2025 финансового года, который начался 1 апреля, вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 194,9 миллиарда иен (около 1,26 миллиарда долларов), а импорт из РФ в Японию вырос на 0,4% и составил 382,3 миллиарда иен (около 2,47 миллиарда долларов), свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованные в среду министерством финансов страны. В частности, экспорт пластмасс вырос на 60% по сравнению с периодом с апреля по сентябрь включительно в прошлом году. Экспорт медицинского оборудования увеличился на 48,4%, а резины – на 71,5%. Существенный рост – на 321,4% - зафиксирован в экспорт компьютеров. Кроме этого, Япония нарастила на 132,2% экспорт комплектующих для компьютеров. Вместе с этим, экспорт автомобилей и мотоциклов в Россию за отчетный период снизился. Так, экспорт легковых автомобилей просел на 12%, мотоциклов – на 71,4%, а запчастей – на 17,4%. В первом полугодии 2025 финансового года был зафиксирован рост на 87,5% импорта руды цветных металлов из России в Японию. Импорт СПГ из РФ вырос на 7,6%, а угля – на 16,9%. Также вырос импорт цветных металлов – на 15,8%. Вместе с этим импорт зерновых из России в Японию в апреле-сентябре текущего года просел на 34,4%, а овощей – на 5,6%. При этом вырос импорт российской рыбы и рыбной продукции – на 8,8%. В сентябре Япония нарастила импорт российского СПГ (на 28,6%), изделий из железа и стали (на 402,6%). Существенный рост экспорта из Японии в Россию в сентябре пришелся на комплектующие для компьютеров – на 1210%.

