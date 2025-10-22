https://1prime.ru/20251022/elektroenergiya-863815954.html

В России снизилась выработка электроэнергии

В России снизилась выработка электроэнергии - 22.10.2025, ПРАЙМ

В России снизилась выработка электроэнергии

Выработка электроэнергии в России в сентябре снизилась на 0,5% по сравнению с августом и увеличилась на 0,7% по отношению к сентябрю 2024 года - до 89,9... | 22.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T19:49+0300

2025-10-22T19:49+0300

2025-10-22T19:49+0300

экономика

россия

росстат

электроэнергия

https://cdnn.1prime.ru/img/82276/69/822766951_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ffe84221e7df166b2a23458bace1fab4.jpg

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в России в сентябре снизилась на 0,5% по сравнению с августом и увеличилась на 0,7% по отношению к сентябрю 2024 года - до 89,9 миллиарда кВт.ч; в январе-сентябре снизилась на 1,6% в годовом выражении - до 872 миллиардов кВт.ч, следует из материалов Росстата. Тепловые электростанции в январе-сентябре снизили выработку электроэнергии на 0,8% в годовом выражении – до 556 миллиардов кВт.ч. В сентябре выработка ТЭС снизилась на 1,7% в годовом выражении и на 1,3% в месячном – до 53,9 миллиарда кВт.ч. Гидроэлектростанции за девять месяцев произвели 150 миллиардов кВт.ч электроэнергии - на 8,2% меньше, чем год назад. В сентябре выработка ГЭС составила 17,2 миллиарда кВт.ч, увеличившись на 5,1% в годовом выражении и на 2,3% в месячном. Генерация электричества на АЭС в январе-сентябре увеличилась на 2,4% - до 160 миллиардов кВт.ч. При этом в сентябре она выросла на 4,6% в годовом выражении и снизилась на 1,2% в месячном - до 18,1 миллиарда кВт.ч.

https://1prime.ru/20251022/inflyatsiya-863815168.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстат, электроэнергия