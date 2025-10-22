Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России снизилась выработка электроэнергии
В России снизилась выработка электроэнергии
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в России в сентябре снизилась на 0,5% по сравнению с августом и увеличилась на 0,7% по отношению к сентябрю 2024 года - до 89,9 миллиарда кВт.ч; в январе-сентябре снизилась на 1,6% в годовом выражении - до 872 миллиардов кВт.ч, следует из материалов Росстата. Тепловые электростанции в январе-сентябре снизили выработку электроэнергии на 0,8% в годовом выражении – до 556 миллиардов кВт.ч. В сентябре выработка ТЭС снизилась на 1,7% в годовом выражении и на 1,3% в месячном – до 53,9 миллиарда кВт.ч. Гидроэлектростанции за девять месяцев произвели 150 миллиардов кВт.ч электроэнергии - на 8,2% меньше, чем год назад. В сентябре выработка ГЭС составила 17,2 миллиарда кВт.ч, увеличившись на 5,1% в годовом выражении и на 2,3% в месячном. Генерация электричества на АЭС в январе-сентябре увеличилась на 2,4% - до 160 миллиардов кВт.ч. При этом в сентябре она выросла на 4,6% в годовом выражении и снизилась на 1,2% в месячном - до 18,1 миллиарда кВт.ч.
россия, росстат, электроэнергия
Экономика, РОССИЯ, Росстат, электроэнергия
19:49 22.10.2025
 
В России снизилась выработка электроэнергии

Росстат сообщил, что выработка электроэнергии в России в сентябре снизилась на 0,5%

© РИА Новости . Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП. Архивное фото
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
