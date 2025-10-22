Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совфед одобрил закон об особенностях рекламы энергетиков - 22.10.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон об особенностях рекламы энергетиков
Совфед одобрил закон об особенностях рекламы энергетиков - 22.10.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон об особенностях рекламы энергетиков
Сенаторы одобрили закон о предупреждении в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, о вреде их чрезмерного потребления. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T16:23+0300
2025-10-22T16:23+0300
бизнес
россия
совфед
https://cdnn.1prime.ru/img/83360/33/833603359_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f6e8e981a6dc66979152ed75e96e975d.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о предупреждении в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, о вреде их чрезмерного потребления. Так, в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность предупреждения должна составлять не менее трех секунд, в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании - не менее пяти секунд. При этом такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами - не менее 7% рекламной площади (пространства). Также реклама тонизирующих напитков не должна быть обращена к несовершеннолетним и содержать информацию о наличии в таких напитках биологически активных добавок и витаминов. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2026 года.
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/83360/33/833603359_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8ed5ee1f323b72f15db3e007b72e8c6b.jpg
1920
1920
true
бизнес, россия, совфед
Бизнес, РОССИЯ, Совфед
16:23 22.10.2025
 
Совфед одобрил закон об особенностях рекламы энергетиков

Сенаторы одобрили закон об обязательном предупреждении о вреде энергетиков

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПродажа энергетических напитков
Продажа энергетических напитков - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Продажа энергетических напитков. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о предупреждении в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, о вреде их чрезмерного потребления.
Так, в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность предупреждения должна составлять не менее трех секунд, в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании - не менее пяти секунд. При этом такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами - не менее 7% рекламной площади (пространства).
Также реклама тонизирующих напитков не должна быть обращена к несовершеннолетним и содержать информацию о наличии в таких напитках биологически активных добавок и витаминов.
Закон должен вступить в силу с 1 марта 2026 года.
Роскомнадзор
Роскомнадзор рассказал о сборе за распространение интернет-рекламы
19 сентября, 08:43
 
БизнесРОССИЯСовфед
 
 
