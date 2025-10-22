https://1prime.ru/20251022/energetiki-863809169.html

Совфед одобрил закон об особенностях рекламы энергетиков

2025-10-22T16:23+0300

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о предупреждении в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, о вреде их чрезмерного потребления. Так, в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность предупреждения должна составлять не менее трех секунд, в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании - не менее пяти секунд. При этом такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами - не менее 7% рекламной площади (пространства). Также реклама тонизирующих напитков не должна быть обращена к несовершеннолетним и содержать информацию о наличии в таких напитках биологически активных добавок и витаминов. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2026 года.

бизнес, россия, совфед